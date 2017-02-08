11 ميدالية لفتيات الإمارات في «خليجية المبارزة»

المنامة (الاتحاد)

أكدت فتيات الإمارات تربعهن على العرشي الخليجي للعبة النبلاء، وأحكمن سيطرتهن على مسابقات فئتي الناشئين والشباب، في البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة، التي تستضيفها البحرين، وتستمر ‬حتى ‬مساء ‬غد، ‬بمشاركة أكثر ‬من ‬100 ‬لاعب ‬ولاعبة، حيث حصلن على 11 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات وسط منافسة قوية وشرسة من لاعبات كل من قطر والبحرين.

وحلقت لطيفة الحوسني لاعبة نادي سيدات الشارقة بذهبيتي سلاح الشيش تحت 17 سنة و20 سنة، لتؤكد اللاعبة أنها موهبة تستحق الرعاية ومشروع بطلة دولية في عالم لعبة النبلاء، كما حصلت زميلتها دانة شطاف على ذهبية بطولة الايبيه تحت 20 أيضاً لتؤكد تفوقها وجدارتها باللقب للدورة الثانية على التوالي، بعد فوزها باللقب بالدورة السابقة بالكويت عام 2015.

ونالت نوره البريكي لاعبة نادي بني ياس الرياضي فضيتي مسابقتي الشيش تحت 17 و20 سنة، كما نالت ريم الشماع لاعبة نادي سيدات الشارقة، فضية مسابقة سلاح الايبيه وحصلت لاعبات منتخبنا الوطني على 4 برونزيات لكل من شهد أحمد واليازيه المصعبي عائشة عيسى، بالإضافة إلى برونزية أحمد الجنيبي لاعب نادي بني ياس في سلاح الشيش تحت 20 سنة.