5 قرون من حياة الروبوتات في معرض

لندن (أ ف ب)

يظهر معرض في متحف العلوم في لندن أن الإنسان بدأ يصنع روبوتات تشبهه منذ 500 عام. فمن الراهب في القرن السادس عشر القادر على الصلاة والمشي رافعا الصليب الذي أنجزه فيليبي الثاني ملك إسبانيا إلى الروبوت الذي يستشهد بشكسبير، يكشف 100 نموذج من هذه الروبوتات في معرض يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، طموحات مصمميها وخوفهم.

وقال المفوض الرئيسي للمعرض بن راسل، «في خيال غالبية الأشخاص تحل الروبوتات على الأرض وتدمر العالم وتقوم باستعبادنا. من خلال نظرة أوسع يمكننا أن ندرك أن الخوف من الروبوتات تعود إلى فترة طويلة جدا». وباتت الأتمتة اليوم محور نقاش عام لأنها قد تسبب خسارة البشر لوظائفهم. فقد اعتبر تقرير لمجموعة البحث البريطانية «ريفورم» خلال الأسبوع الحالي أن 250 ألف وظيفة رسمية ستفقد لتتولاها روبوتات في العقد المقبل.

واقترح المرشح الاشتراكي للرئاسة الفرنسية بونوا امون فرض ضريبة على الروبوتات التي تقوم بوظيفة كانت مخصصة للبشر. وتذكر نسخة عن الروبوت ماريا في فيلم «ميتروبوليس» والروبوت الأصلي «تي-800» الذي استخدم في فيلم «ترمينايتور» بأن الخيال العلمي حاول تخيل مستقبل يتعايش فيه البشر والروبوتات بصعوبة.