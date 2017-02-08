اتحاد المصارف الكويتي ينفي قرصنة حسابات العملاء

الكويت (د ب أ)
أكد اتحاد مصارف الكويت أنه لا صحة لشائعات قرصنة تطبيقات يستخدمها عملاء البنوك، باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري الكويتي بشأن تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبمبالغ زهيدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد العجيل، نفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق عدد من قراصنة الإنترنت (الهاكرز) بعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.
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وأكد حرص البنوك المحلية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية، مشيراً إلى أنها تبذل قصارى جهدها في متابعة أي تطورات تقنية للحيلولة دون حدوث مثل هذه العمليات.