أستراليا تتحرى الفحم قرب الحاجز المرجاني العظيم

سيدني (رويترز)
قالت سلطات بيئية أمس: «إن المياه جرفت بعض الفحم إلى مسافة قريبة بشكل خطر من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وذلك في أعقاب تحقيق في شكاوى من غبار أسود على شواطئ قريبة. ويتركز التحقيق الذي تجريه سلطات ولاية كوينزلاند بشمال شرق البلاد على منشآت تحميل سفن في ميناء هاي بوينت الذي يشحن عشرات الملايين من أطنان الفحم سنوياً إلى أسواق التصدير في مختلف أرجاء العالم».
لكن وزير البيئة بالولاية ستيفن مايلز قال للصحفيين: «إن من السابق لأوانه الجزم بأن الميناء هو مصدر الفحم والغبار الدقيق الذي جرفته المياه إلى شواطئ إيست بوينت ولويزا كريك القريبة». وأضاف: «من المرجح أن يكون الأثر على الحياة البحرية والشعب المرجانية محلياً. وإذا عرف المصدر واستطعنا ضمان أنه لا يواصل التسريب فمن المرجح أن يتسنى تنظيفه».
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