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تزايد المشاريع التنموية يهدد أقدم بحيرات أوروبا

«أوخريد» المقدونية تعلق على مذبح السياحة
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

مقدونيا (أ ف ب)

يخشى خبراء البيئة من التضحية ببحيرة أوخريد في مقدونيا على مذبح السياحة، في ظل تزايد المشاريع التنموية التي تهدد مستقبل أقدم بحيرات أوروبا عند الحدود بين ألبانيا ومقدونيا.

وتضم منطقة أوخريد المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو، آلاف الأجناس النباتية والحيوانية بينها 200 غير موجودة في أي مكان آخر. غير أن الخبراء البيئيين يدقون ناقوس الخطر بسبب التهديدات الجاثمة على هذا التنوع الحيوي، جراء سلسلة مشاريع ترمي إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الجوار المباشر لمنتزه جاليسيا الوطني بما يشمل محطة للتزلج ومرسى على البحيرة، إضافة إلى مبانٍ سياحية وطريق يعتزم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية المشاركة في تمويلها.

ويؤكد الناشطون البيئيون أن هذه المشاريع تهدد خمسين هكتاراً من المستنقعات اللازمة في تنقية المياه في هذه البحيرة العائدة إلى ثلاثة ملايين سنة. وفي حال إقامة هذه البنى التحتية، «قد نشهد على زوال الموقع المدرج على قائمة التراث لمنظمة يونسكو» بحسب ألكسندرا بوياروفسكا، وهي محامية مقدونية متخصصة في المسائل البيئية في هذا البلد الواقع في البلقان.

وأنشأت مع ناشطين آخرين جمعية «جبهة 21/42» الناشطة في سبيل الاستحصال على قرار بتجميد المشاريع التي تعتبرها «مدمرة». وتقول المحامية التي كبرت في منطقة أوخريد: «المشكلة الكبرى في كل هذه العملية تكمن في الانتهاك المستمر لحق العموم في المشاركة» في اتخاذ القرار.

وتضم قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي نحو ثلاثين موقعاً أدرجت لأهميتها على الصعيدين الثقافي والطبيعي معاً. وبحيرة أوخريد مدرجة على هذه القائمة منذ أكثر من 35 عاماً. فبالإضافة إلى ثروتها النباتية، يمكن للزوار التأمل بجمال الأيقونات البيزنطية والجداريات والكنائس في المنطقة. لكن خلال اجتماعها السنوي الأول في 2016، أبدت لجنة التراث العالمي قلقها إزاء «العدد الكبير من مشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق المزمع إقامتها» من جانب السلطات في مقدونيا. ... المزيد
     
 

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