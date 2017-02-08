أسعار النفط تهبط وسط زيادة المخزونات وتباطؤ الطلب

عواصم (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، أمس، لتواصل خسائرها التي بدأتها في الجلسة السابقة، حيث أوحت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية وتباطؤ الطلب الصيني بأن أسواق النفط العالمية ما تزال تعاني من تخمة المعروض برغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 54.69 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا عن التسوية السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 51.69 دولار للبرميل بانخفاض 48 سنتا عن الإغلاق السابق.

وجاء هذا الانخفاض في الأسعار على خلفية زيادة كبيرة بشكل غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، وفقا لما أعلنه معهد البترول الأميركي أمس الأول. وزادت مخزونات الخام 14.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير الجاري لتصل إلى 503.6 مليون برميل، مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 2.5 مليون برميل.

وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الرسمية في وقت لاحق أمس. وزادت مخزونات الوقود 2.9 مليون برميل مقابل توقعات بزيادتها 1.1 مليون برميل. وتقوض الزيادة في الإمدادات الأميركية اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ودعم الأسعار. غير أن «أوبك» لا تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الأميركية وذلك في الوقت الراهن على الأقل.