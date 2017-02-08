تايلاند تمدد التأشيرات السياحية المجانية حتى أغسطس

بانكوك (د ب أ)

أكد متحدث باسم حكومة تايلاند سانسيرن كايوكامنرد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس، أن الحكومة مددت برنامجها للتأشيرات السياحية المجانية، إلى 21 دولة، حتى نهاية أغسطس المقبل لدعم عدد السائحين الذين يصلون إلى البلاد.

وبرنامج التأشيرات السياحية المجانية، يلغي رسوما قيمتها ألف باهت (28.50 دولار) للطلبات التي تقدم في الخارج ويقلص قيمة التأشيرات إلى النصف، لدى الوصول إلى البلاد لتصل إلى ألف باهت. وكان البرنامج من المقرر أن ينتهي في بادئ الأمر في مايو الماضي.

والدول الـ21 هي أندورا وبوتان وبلغاريا والصين وقبرص وإثيوبيا وفيجي والهند وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا والمالديف ومالطا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وسان مارينو والسعودية وتايوان وأوكرانيا وأوزبكستان. وكانت هيئة السياحة التايلاندية توقعت الأسبوع الماضي نموا بنسبة 10% في الإنفاق السياحي هذا العام، ليصل إلى 2.77 تريليون باهت، بارتفاع عن 2.52 تريليون باهت في عام 2016.

وأضافت الهيئة أن تايوان استضافت حوالي 33 مليون زائر أجنبي العام الماضي. جاء الإجراء التحفيزي، بعد تضاؤل عدد السائحين، الذين يصلون إلى البلاد، لاسيما من الصين.