اعتراض ثنائي على تقرير «صندوق النقد» بشأن دين اليونان

واشنطن (أ ف ب)

حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الأوروبي واليونان من أن الأهداف التي حددتها منطقة اليورو لأثينا تنم عن «تفاؤل مبالغ فيه»، ويمكن أن تؤدي إلى «انعكاسات خطيرة» على نمو هذا البلد.

وكان الأوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض أولي (من دون خدمة الدين) يبلغ 3.5 % من إجمالي الناتج الداخلي اعتباراً من 2018 وللسنوات العشر التالية.

وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجددا في إمكانية تحقيق ذلك.

وقال إن «قلة من الدول تمكنت من الإبقاء على فائضها مرتفعاً إلى هذا الحد لفترات طويلة وقلة منها تمكنت من الوصول إليه بمعدل بطالة من رقمين»، أي يتجاوز العشرة بالمئة. ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1.5 %. لكن وزير المالي اليوناني اعترض على تقرير الصندوق، معتبراً أنه «ليس عادلاً» حيال بلده لأنه «لا يعكس التطورات الأخيرة».