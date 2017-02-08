وظائف طوكيو تغازل التشدد التجاري الأميركي

طوكيو، واشنطن (رويترز)
يتجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى واشنطن اليوم (الخميس)، على أمل أن تسهم تعهداته بالمساعدة في خلق فرص عمل أميركية وتدعيم الجيش الياباني في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخفيف من نبرته المتشددة تجاه التبادل التجاري والعملة والالتزام بتحالف مستمر منذ عقود بين البلدين.
وهدأت مخاوف المسؤولين اليابانيين، بفضل تطمينات أمنية من وزير الدفاع جيمس ماتيس وآخرين. لكنهم يشعرون بالقلق من أن يخرج ترامب عن النص عند اجتماع الزعيمين في قمة تعقد في واشنطن أولا يوم الجمعة، ثم عندما يذهبان للعب مباراة جولف بالقرب من «البيت الأبيض الشتوي» في فلوريدا. ويخشى البعض في طوكيو من أن ترامب رجل الأعمال ومؤلف كتاب «فن الصفقة» قد يعقد في نهاية الأمر اتفاقاً ما مع الصين مما يترك اليابان خاوية الوفاض.
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ولتهدئة هذه المخاوف، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أمس: إن مساهمة طوكيو في العجز التجاري الأميركي انخفضت من مستويات مرتفعة تاريخية، وإن الشركات اليابانية استثمرت في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وحققت اليابان فائضاً تجارياً 6.8 تريليون ين مع الولايات المتحدة في العام الماضي بانخفاض 4.6% عن عام 2015. غير أن شحنات السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة زادت للعام الثاني على التوالي، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية.
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وبعد انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة، يريد ترامب بدء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي مع طوكيو. كما يريد إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الملزمة للمكسيك والولايات المتحدة وكندا، وهي أساس الخطط الاستثمارية للعديد من الشركات اليابانية.
ويفضل آبي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، لكنه ترك الباب مفتوحاً لمحادثات اتفاقات ثنائية برغم مخاوف مسؤولين من أن طوكيو ستتعرض لضغط شديد من أجل فتح قطاعات تتسم بحساسية سياسية مثل الزراعة بشكل أكبر دون الحصول في المقابل على مكاسب اقتصادية تذكر. وتترقب الأسواق المالية لمعرفة ما إذا كان ترامب سيكرر انتقاده لليابان لاستخدامها المعروض النقدي لإضعاف الين بهدف زيادة الصادرات. وأوضحت مصادر يابانية أن طوكيو ستتصدى لأي محاولات لغل يديها عن سياسة نقدية شديدة التساهل تمثل حجر الزاوية في خطة آبي لتحفيز النمو الاقتصادي.