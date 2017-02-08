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101.6 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 101.6 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الجاري، مقارنة مع 101.57 مليار في شهر ديسمبر من عام 2016.

وجاء الارتفاع في القيمة السوقية التي تعود إلى هذه الشريحة من المستثمرين «عرب وخليجيين وأجانب»، بدعم من التحسن الذي سجلته أسعار العديد من الأسهم في شهر يناير الماضي، خاصة المدرجة ضمن القطاع العقاري. ووفقاً لتحليل لوكالة أنباء الإمارات فإن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب تشكل ما نسبته 13% تقريباً من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتي بلغت 782.9 مليار درهم في نهاية عام 2016، حسب الأرقام الرسمية للسوقين.

     
 

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