الأسهم المحلية تتماسك ونشاط على أسهم صغيرة

حاتم فاروق (أبوظبي)

حافظت مؤشرات الأسهم المحلية على تماسكها أمام عمليات محدودة لجني الأرباح على الأسهم القيادية في الوقت الذي شهدت فيه أسهم صغيرة وأسهم التأمين عمليات شراء مضاربية قادتها إلى ارتفاع قوي.

ودعمت مشتريات نفذت على أسهم قيادية تماسك مؤشري سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي»، فيما سجلت سيولة المستثمرين تراجعاً واضحاً وسط حالة من الترقب والحذر انتظاراً لإعلان النتائج المالية السنوية لعدد من الشركات القيادية.

وسجلت تداولات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، بقيمة 1.65 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 776 مليون سهم، من خلال إتمام نحو 9803 صفقة.

واستطاع مؤشر دبي المالي التماسك قرب مستويات الدعم الحالية، بفعل تعاملات سهم «إعمار» العقارية مستفيداً من أخبار عزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «أوربانا 2» الذي تطوره شركة «إعمار الجنوب»، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها المؤشر خلال الجلسة بفعل عمليات جني الأرباح التي استهدفت سهم «جي إف إتش». وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% ليغلق على مستوى 3725 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على 660 مليون سهم، بقيمة بلغت 851 مليون درهم، عبر إبرام 7773 صفقة.