«اتصالات» توفر حصرياً لعملائها هاتف «هواوي Mate 9 بورش»

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت «اتصالات» حصرياً لعملائها أحدث هواتف «هواوي» المتحركة، هواوي ‏Mate‭ ‬9 ‬بورش ‬ديزاين، ‬و‬هواويMate‭ ‬9‭ ‬Pro‭ ‬، ‬ب‬باقات ‬دفع ‬ذكية ‬ومرنة، أو من دون الاشتراك ‬في أي باقة، بأسعار ‬5250 درهماً ‬لهاتف ‬Mate‭ ‬9 ‬بورش ‬ديزاين، ‬و2949 ‬درهماً ‬لهاتف ‬Mate‭ ‬9‭ ‬Pro. وإضافة إلى النسخة المحدودة والحصرية، ستطلق اتصالات أيضاً هاتف هواوي ‏Mate‭ ‬9 بسعر ‬2299 ‬درهماً.

‬وسيكون ‬بإمكان ‬عملاء اتصالات ‬التمتع ‬بفرصة امتلاك أي من ‬هذه ‬الأجهزة، بباقات دفع مرنة، أو ‬عبر ‬عقود ‬اشتراك ‬تصل مدتها ‬إلى ‬12 ‬شهراً، ‬أو 18 ‬شهراً، ‬أو ‬24 ‬شهراً. ‬ويمكن ‬الحصول ‬على ‬هاتف ‬هواوي ‬Mate‭ ‬9 ‬بورش ‬ديزاين، ‬النسخة ‬المحدودة، ‭ ‬بسعر ‬منخفض ‬يصل ‬إلى ‬229 ‬درهماً، ‬عبر ‬عقد ‬اشتراك ‬مدته ‬إلى ‬24 ‬شهراً، ‬كما ‬يمكن شراء ‬هاتف‭ ‬ Mate‭ ‬9‭ ‬Pro‭ ‬مقابل ‬129 ‬درهماً، بعقد ‬تصل ‬مدته ‬24 ‬شهراً ‬أيضاً. ‬ويمكن ‬لعملاء ‬الدفع ‬المسبق «‬واصل» ‬من ‬مستخدمي ‬هواتف «‬هواوي» ‬الذكية، ‬الحصول ‬على ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬10 ‬جيجابايت ‬من ‬البيانات ‬المجانية، ‬مع ‬عرض ‬اليوم ‬من اتصالات.

و‬فيما ‬يتعلق ‬بالشاشة ‬فتحتوي ‬هذه ‬الهواتف ‬على ‬شاشة ‬curved AMOLED ‬بحجم ‬5,5 ‬إنش، ‬مع ‬ذاكرة ‬عشوائية ‬بحجم ‬6 ‬جيجابايت، ‬وسعة ‬تخزينية ‬بحجم ‬128 ‬جيجابايت ‬في ‬هاتف ‬هواوي ‬Mate‭ ‬9‭ ‬Pro، ‬و256 ‬جيجابايت ‬في ‬هاتف ‬هواوي‬Mate‭ ‬9‭ ‬ بورش ‬ديزاين. ‬