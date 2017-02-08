  • الخميس 12 جمادى الأولى 1438هـ - 09 فبراير 2017م
  11:07     متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية متهم بسرقة معلومات سرية         11:30    توصي القنصلية العامة للإمارات في بوسطن مواطني الدولة بملازمة مساكنهم خلال العاصفة الثلجية المتوقعة اليوم     

أول وأكبر مجمع متكامل للحديد في الدولة

«حديد الإمارات» يعزز حضور الصناعة الوطنية عالمياً بـ «منتجات نوعية»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تبنت إمارة أبوظبي منذ سنوات سياسة تقوم على تنويع مصادر دخلها من الاقتصاد الوطني بهدف تسريع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وعلى هذا الأساس عقدت حكومة أبوظبي العزم على تعزيز القطاع الصناعي ودعمه بما يكفل تحقيق هذا الهدف وإنجاح هذه السياسة.

وبناء على هذه الرؤيا أطلقت الشركة القابضة العامة (صناعات) منذ العام 1998 عملية تطوير قطاع صناعة الحديد في الإمارة من أجل توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية المكمّلة. وتبلورت بداية هذا الجهد في عملية تحديث أحد المصانع القائمة في مدينة أبوظبي الصناعية وهو مصنع الإمارات للحديد والصلب.

تأسس حديد الإمارات عام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في العام 2001 ولتنطلق من ثم بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل رفعت أولاها الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 2.5 مليون طن متري سنوياً والأخرى إلى 3.5 مليون طن متري سنويا وبكلفة إجمالية بلغت حوالى 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وتقول الشركة إن أهدافها العملية حالياً تقوم على رفع مستوى أدائها وزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على التنافس في مجال تصنيع المنتجات النهائية العالية الجودة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا