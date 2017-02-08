«حديد الإمارات» يعزز حضور الصناعة الوطنية عالمياً بـ «منتجات نوعية»

حاتم فاروق (أبوظبي)
تبنت إمارة أبوظبي منذ سنوات سياسة تقوم على تنويع مصادر دخلها من الاقتصاد الوطني بهدف تسريع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وعلى هذا الأساس عقدت حكومة أبوظبي العزم على تعزيز القطاع الصناعي ودعمه بما يكفل تحقيق هذا الهدف وإنجاح هذه السياسة.
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تأسس حديد الإمارات عام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في العام 2001 ولتنطلق من ثم بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل رفعت أولاها الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 2.5 مليون طن متري سنوياً والأخرى إلى 3.5 مليون طن متري سنويا وبكلفة إجمالية بلغت حوالى 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
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