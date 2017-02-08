480 فعالية دولية ومحلية في مركزي «أدنيك» بأبوظبي والعين العام الماضي بنمو %30

رشا طبيلة (أبوظبي)

استضاف مركزا شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، في أبوظبي والعين، 480 فعالية محلية ودولية العام الماضي، بزيادة 30% عن عام 2015. وحضر الفعاليات أكثر من 1.516 مليون زائر، في مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات، لتصل مساهمة المركزين في إمارة أبوظبي العام الماضي إلى 3 مليارات درهم. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، وأعضاء الإدارة العليا في الشركة.

وقالت معالي نورة محمد هلال الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إن «إمارة أبوظبي وضعت منذ سنوات خطة طموحة لتطوير قطاعات اقتصادية عديدة، أبرزها قطاع السياحة والأعمال، وبدأت هذه الخطة تثمر عن إنجازات متميزة، تدعم مستقبل هذا القطاع الحيوي في الإمارة». وأضافت: «نتطلع جميعاً لبذل المزيد من الجهد للتأكيد على مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة». وأشارت نورة الكعبي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة فعاليات وأحداث دولية كبرى تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، معبرة عن فخرها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكفاءات الوطنية في «أدنيك» للترويج للشركة بصفتها الشريك الأمثل لإقامة الفعاليات المختصة في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج العام الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لـ «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد الظاهري، أنه «رغم التحديات الاقتصادية التي شهدها قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات إقليمياً ودولياً، فإن تلك النتائج الإيجابية تدل على نجاح استراتيجيتنا من خلال تنويع الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي وفقاً للقطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي 2030».

وارتفع عدد الفعاليات في مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات خلال السنوات الماضية من 286 فعالية عام 2012 إلى 369 فعالية عام 2015. وأضاف الظاهري أن عدد فعاليات العام الماضي في المركزين بلغ 480 معرضاً، بزيادة 30% مقارنة بعام 2015، وكان من بين الفعاليات 15 معرضاً أقيمت للمرة الأولى بالمنطقة. وتابع أن الزيادة في «عدد المؤتمرات» بلغت 5%، مقارنة بعام 2015، كما تم «الفوز بعطاءات أكثر من 12 مؤتمراً دولياً ومحلياً سيستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الأعوام المقبلة».