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نقلت 18.5 مليون مسافر العام الماضي

«الاتحاد للطيران» تتسلم 12 طائرة جديدة خلال 2017
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تتسلم الاتحاد للطيران العام الجاري 12 طائرة جديدة تشمل تسع طائرات من طراز بوينج 787، وطائرتين من طراز إيرباص A380، وطائرة شحن من طراز إيرباص A330-200، بعد أن تسلمت العام الماضي 10 طائرات جديدة، شملت ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380، وخمس طائرات من طراز بوينج 787، وطائرتي شحن من طراز بوينج 777-200.

ويأتي ذلك ضمن تحقيق الاتحاد للطيران عاماً آخر من النمو المستدام خلال 2016، حيث ساهم في تحقيقه إدخال الشركة لـ 10 طائرات جديدة إلى الخدمة، وتوفير رحلات إضافية، وإطلاق المزيد من المنتجات العالمية المستوى. ونقلت الشركة 18.5 مليون ضيف خلال عام 2016، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2015.

وكانت الشركة كذلك جزءاً من التطور إلى هيكلية «مجموعة الاتحاد للطيران»، التي تمثل مجموعة طيران وسياحة أوسع نطاقاً، وتضم اليوم إضافة إلى الاتحاد للطيران كلاً من الاتحاد للطيران الهندسية، وشركاء الحصص، والاتحاد لخدمات المطار، ومجموعة هلا، وقد تم الإعلان عن تأسيس «مجموعة الاتحاد للطيران» في مايو 2016.

وخلال العام، شغّلت الاتحاد للطيران أكثر من 109 آلاف رحلة ركاب وشحن منتظمة قطعت ما يقرب من 446 مليون كيلومتر، وغطّت ما يصل إلى 112 وجهة.

وسجلت الطاقة الاستيعابية، محسوبة بعدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر، نمواً بنسبة 9%، كما شهدت حركة المسافرين، محسوبة بعدد مسافري العائدات للكيلومتر، نمواً بنسبة 8%، مقارنة بعام 2015. واستمر معدل إشغال المقاعد عند نسبة 79%. ... المزيد
     
 

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