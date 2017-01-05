«الأرصاد» يحذر من ارتياد البحر خلال اليومين المقبلين

هالة الخياط، شروق عوض (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من نشاط الرياح خلال اليومين المقبلين، خاصة على البحر، ما سيؤدي لاضطراب الموج في الخليج العربي، الذي قد يصل إلى 12 قدماً في العمق. واستمر أمس تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية الوسطى والغربية من الدولة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً.

وسجلت محطات المركز أقل درجة حرارة أمس في جبل جيس بواقع 10.3 درجة مئوية. وكان الطقس أمس غائماً جزئياً إلى صحو مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما كانت الرياح نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وكان البحر مضطرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

من جانب آخر، وجهت مؤسسة مواصلات الإمارات، في إطار استعدادها لاستقبال الطلبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بداية الأسبوع المقبل، السائقين إلى ضرورة إيقاف الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الأمطار أو تجمعات المياه في بعض مناطق الدولة، لتعود بعد ذلك إلى مزاولة نشاطها عقب زوال الضباب وغيره؛ بهدف تعزيز سلامة الطلبة خلال عمليات النقل المدرسي، وفق ما أعلنه طارق العبيدلي، مدير مركز المواصلات المدرسية الحكومية بالإنابة في المؤسسة.

وأوضح العبيدلي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تحرص المؤسسة على تطبيق مجموعة من الأدلة والإجراءات والخطط، بما ينسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، ومنها تطبيق دليل الإجراءات الشامل لعمليات النقل المدرسي، وتطبيق خطة الطوارئ والأزمات.