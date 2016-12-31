ترامب يشيد بـ «ذكاء بوتين الشديد» إزاء العقوبات

واشنطن (وكالات)

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس بـ «الذكاء الشديد» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «خطوة موفقة من بوتي» بالنسبة إلى الإرجاء.. لقد عرفت دائما أنه شـــديد الذكاء»، في إشارة الى استبعاد بوتين معاملة واشنطن بالمثل بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.

وسلط ترامب الضوء على تغريدته طوال النهار من خلال إبقائها في أعلى صفحته على تويتر، وقد أعادت السفارة الروسية في واشنطن نشر تغريدته على الفور.

وأكد بوتين أن روسيا تحتفظ لنفسها «بحق اتخاذ إجراءات رد» على العقوبات الأميركية وستتخذ خطواتها المقبلة «بحسب سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب».

ووجه بوتين رسالة بمناسبة رأس السنة الى ترامب أعرب فيها عن الأمل «بأن تتخذ الدولتان إجراءات فعلية لإعادة آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات» بعد تأدية ترامب القسم في يناير المقبل، بحسب بيان للكرملين.

غير أن موقف ترامب أثار غضب خصومه الديمقراطيين وكذلك أعضاء من حزبه الجمهوري.

واستنكر المرشح الجمهوري السابق الى الرئاسة الأميركية والعضو السابق في وكالة الاستخبارات المركزية ايفان ماكمولن على تويتر كيف أن ترامب «ينحاز الى صف أكبر خصم لأميركا، حتى عندما يهاجم ديموقراطيتنا».

أما الديمقراطي آدم شيف فاعتبر في تغريدة أن «بوتين ذكي» فهو «يعرف انه يمكنه الحصول على أي شيء تقريبا من ترامب بمجرد مجاملته. هذا حزين وخطير».