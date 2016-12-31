ترامب يشيد بـ «ذكاء بوتين الشديد» إزاء العقوبات

واشنطن (وكالات)
أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس بـ «الذكاء الشديد» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «خطوة موفقة من بوتي» بالنسبة إلى الإرجاء.. لقد عرفت دائما أنه شـــديد الذكاء»، في إشارة الى استبعاد بوتين معاملة واشنطن بالمثل بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.
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وأكد بوتين أن روسيا تحتفظ لنفسها «بحق اتخاذ إجراءات رد» على العقوبات الأميركية وستتخذ خطواتها المقبلة «بحسب سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب».
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غير أن موقف ترامب أثار غضب خصومه الديمقراطيين وكذلك أعضاء من حزبه الجمهوري.
واستنكر المرشح الجمهوري السابق الى الرئاسة الأميركية والعضو السابق في وكالة الاستخبارات المركزية ايفان ماكمولن على تويتر كيف أن ترامب «ينحاز الى صف أكبر خصم لأميركا، حتى عندما يهاجم ديموقراطيتنا».
أما الديمقراطي آدم شيف فاعتبر في تغريدة أن «بوتين ذكي» فهو «يعرف انه يمكنه الحصول على أي شيء تقريبا من ترامب بمجرد مجاملته. هذا حزين وخطير».