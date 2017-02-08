سيسيليا كاسيني الطفلة التي تسللت إلى عالم الثراء عبر «الموضة»

ترجمة: ريم البريكي

سيسيليا كاسيني البالغة من العمر 14 عاما، أطلقت عليها وسائل الإعلام لقب «موتسارت الأناقة» ربما لانسياب تصاميم موديلات الملابس التي تقوم بتصميمها مع معزوفاتها التي جعلت منها أحد العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى.

شقت الطفلة طريقها إلى عالم الأزياء والتصميم في مرحلة مبكرة جدا من عمرها، كانت وقتها لاتزال في العاشرة من العمر، إلا أن براعتها في الحياكة وتصميم الموديلات قفزت بها إلى صفوف المشاهير، لتعتمد موديلاتها لدى العديد من الفنانين العالميين من أمثال تايلور سويفت، مايلي سايروس، كيلي أوزبورن وعارضة الأزياء الجميلة هايدي كلوم وغيرهم من المشاهير. كما وصفتها الصحف كذلك بكونها «أصغر مصمم أزياء في البلاد».. قبل أن تصل لسن 12 عاما اعتلت سيسيليا عرض ستايل نتورك، لتقديم عروضها متضمنة الموديلات التي عكفت على تصميمها للموسم الجديد، وكان ذلك خلال منتصف أسبوع الموضة في نيويورك. وخلال مقابلة لها مع التلفزيون الألماني قالت سيسليا «لقد بدأت التصميم عندما كنت في مرحلة صغيرة من عمري، عندما بدأت تقطيع الملابس وبدأ تطويعها لأغراض أخرى»، وذكرت سيسيليا أنها بدأت الاهتمام بآلة الخياطة في عمر الـ 6 سنوات. خاطت سيسيليا الطفلة أول قطعة ملابس لاختها الكبرى وكانت من تصميم بيتسي جونسون، وروت والدتها ميشيل دي كاسترو كاسيني، مدرب اليوغ قصة ابنتها مع آلة الخياطة قائلة:» إن جدتهما أعطت شقيقتها الكبرى انابيل، ونالت القطعة على إعجاب سيسيليا فصممت على أن تفصله بنفسها، وقامت بتقطيع القماش ووضع الدبابيس عليه استعدادا لخياطته»، ورأت سيسيليا أنه لو كانت لديها آلة خياطة فأن هذا الفستان بالتأكيد سيبدو افضل بكثير مما هو عليه الآن، وهنا لمست الأم تعلق ابنتها بالخياطة لتحقق لها أمنيتها بالفعل في ذكرى احتفال العائلة بعيد ميلاد سيسيليا السادس، فكانت هذه الآلة أول آلة خياطة تحصل عليها سيسيليا في حياتها. في الصف السادس، بدأت برسم خط خاص لها، وفي العام 2009، باعت بالفعل أكثر من 500 قطعة في مقابل قطعة واحدة، وقامت بوضع خط خاص بالكبار وأصدرت تصميم خاص لهايدي كلوم ولكيلي أوزبورن.

وقالت سيسيليا في مقابلة تلفزيونية: إنها كانت دائما ما تحلم بأن تكون مصممة أزياء، ورأت أنه لا ينبغي أن تنتظر حتى تصل لسن أكبر لتنطلق لعالم تعشقه، وترغب في الانخراط به عبر مشروعها، مضيفة أنها تعتقد بأن الشخص لمجرد رغبته بالقيام بنشاط أو هواية ما عليه إلا أن ينفذها ويصر على تحقيقها، متأملة من الفتيات الصغيرات الأخريات اتباع طريقها.

عند بلوغها سن العاشرة تسابقت العديد من دور العرض على استقبال تصاميم الطفلة المبدعة، وجذبت براعتها في التصاميم وحياكة الملابس بدقة وتفان انتباه كبرى الشركات في هذا المجال، لتحقق الطفلة أرباحا طائلة خلال فترة وجيزة من تواجدها في عالم الموضة والأزياء، لم تكتف الطفلة بانخراطها في عالم «الفاشن» بل أنها قدمت خلال عروضها جانبا من الدعم لمن لا مأوى لهم من المشردين، ومساعدة الأطفال المحرومين من تعليمها من العودة إليها.

تحرص سيسيليا على الاهتمام بدراستها إلى جانب ممارستها لرياضة التنس التي تعشق دعمها وتشجيع رياضييها، بيد أنها تفضل فصل اهتماماتها فهي تقوم بمنح كل جانب من جوانب حياتها حقه، حيث تؤدي واجباتها المدرسية في المكتبة، فيما تخصص وجودها بالمنزل لممارسة هواياتها المفضلة لها والمتمثلة في خياطة طوال تواجدها بالمنزل. وأكد والدها ليونيل كاسيني أن التعليم بالنسبة لسيسيليا سيظل التعليم أولا في سلسلة اهتماماتها الرئيسية، وفي ذات الوقت تمارس اهتماماتها الأخرى بدون تقصير، ورأى أنه من الممكن أن تبدأ مسارها الوظيفي في عمر 20عاما، ولذلك علينا تشجيعها للاهتمام بدراستها.

مترجمة عن موقع huffingtonpost