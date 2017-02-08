محمد الشعالي... يعزز «صنع في الإمارات»

فهد الأميري (دبي)

خلال 35 عاماً، استطاع محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» ومقرها إمارة عجمان، أن يحجز لشركته اسماً ضمن أهم 15 شركة عالمية في هذا المجال، معززاً شعار «صنع في الإمارات».

تنافس شركته حالياً في السوق العالمي لصناعة القوارب، في إنشاء 4 مصانع، 3 منها في الدولة، وواحد في جزر المالديف، فضلاً عن حضور ملحوظ في الأسواق العالمية عبر 42 موزعاً.

طبق الشعالي مبدأ المرونة في العمل، والتجاوب مع متطلبات الأسواق، واعتبر أن صناعة القوارب جزء من الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن هذا الصناعة أول من تتضرر من وجود أي أزمة عالمية، إلا أنه أكد أن استيعابه للتغيير جعله يستمر، ومكنه من فتح أسواق جديدة في مناطق متنوعة.

وقال: «يعتبر قطاع القوارب من القطاعات الصناعية المهمة للدول التي يرتبط تاريخها وثقافتها وحضارتها وأحياناً اقتصادها بالبحر، وحينما ننظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنها قامت على البحر إما بالسفر أو الغوص أو الصيد أو بالأعمال البحرية، وكذلك يدخل البحر في هوايات ومهن الكثير من أبناء الوطن، ولهذا تأتي أهمية قطاع القوارب واليخوت بطبيعة المجتمع، وأيضاً لارتباطه بالوضع الاقتصادي».