«عزيزي» تتملك 180 قطعة أرض في مشروع «ميدان ون»

دبي (الاتحاد)

دخلت مجموعة «ميدان» و«عزيزي» للتطوير في شراكة استراتيجية، تتملك بموجبها «عزيزي» 180 قطعة أرض في مجمع «ميدان ون»، وترأس سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ «ميدان»، ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي»، حفل توقيع الشراكة في مقر «ميدان»، وتمثل الاتفاقية بداية لعمليات استثمار وتعاون مشترك.

وقال سعيد الطاير: «تقع منشآت ميدان في منطقة جغرافية استراتيجية، وما يشكل أهمية في هذا السياق قرب هذا المشروع بكل مرافقه المهمة من قناة دبي المائية، وكذلك قربه من قطاع الأعمال والمال في دبي. وسيتجلّى النمو الذي نشهده هنا ضمن الخطط التي أعلنّا عنها للمستقبل، وسيتضح ذلك عما قريب».

ويتضمن مشروع «ميدان ون» السكني التجاري، الذي أعلنت عنه مجموعة «ميدان» في عام 2015، مدينة متكاملة ووجهة للأعمال والأنشطة الرياضية والأنماط الحياتية التي تساهم في إضفاء طابعها على منطقة قلب دبي.

وستقوم عزيزي للتطوير العقاري بالاستفادة من قطع الأراضي في إنشاء مبانٍ عدة، تتراوح أحجامها بين 4 و10 طوابق، وستكون جزءاً من مشروع ميدان ون السكني والتجاري والسياحي، قرب «ميدان ون مول».

وسيتسع «ميدان ون» لأكثر من 83,000 نسمة، كما سيضم أيضاً برج «دبي ون تاور»، الذي يعتبر أعلى برج سكني في العالم؛ بارتفاع 711 متراً، وسيضم 895 شقة فاخرة التجهيز، مع إمكانية دخول أعلى منصة ملاحظة، ورصد في العالم بزاوية 360 درجة، وأعلى مطعم «سكاي فيو» في العالم.