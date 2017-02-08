«دبي لتنمية الاستثمار» تروّج للإمارة في مجلس العموم البريطاني

دبي (الاتحاد)

استضاف مقر مجلس العموم البريطاني بلندن ملتقى نظمه النادي الدبلوماسي للأعمال، بدعم من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ركز على الدور الرائد لدبي ودولة الإمارات عموماً في تسهيل التجارة العالمية وتوجيه الاستثمارات في الأسواق المحتملة، بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. وشارك في الملتقى 80 شخصيةً من كبار صناع القرار في المملكة المتحدة بمن فيهم برلمانيون وقادة أعمال، إلى جانب مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. وألقى أندرو روزنديل، رئيس النادي الدبلوماسي للأعمال، كلمةً افتتاحية أعرب فيها عن تقديره للدعم الذي توليه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للنادي، وأكد حرص المملكة المتحدة على تطوير علاقاتٍ وثيقة مع شركاء عالميين للاستثمار في مشاريع واعدة وفرصٍ جديدة.

وشهد الملتقى عرضاً لمشروعات استراتيجية تساهم في الارتقاء بمشهد الأعمال في دبي، وتتضمن مبادرات لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية وإرساء قطاعٍ أكثر تكاملاً؛ ما استقطب اهتماماً ملحوظاً من الحضور الذي أجمع على ضرورة توظيف هذا النوع من المنتديات لتوطيد الشراكات وعلاقات التواصل.

وفي اليوم التالي للملتقى، تم عقد اجتماع للتواصل بين مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وأبرز الشركات المهتمة بالاستثمار في دبي. وقد تم تزويد هذه الشركات بلمحةٍ عامة حول الدعم الذي تقدمه المؤسسة وشبكة شركائها لإطلاق مشاريع الأعمال في الإمارة وإرساء علاقات وثيقة مع الجهات الداعمة والأسواق.