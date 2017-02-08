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الفريق التنفيذي لمؤشر الجاهزية الشبكية يعقد اجتماعه الأول في أبوظبي
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

عقد الفريق التنفيذي لمؤشر الجاهزية الشبكية الذي تم تشكيله ضمن الفرق التنفيذية لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 اجتماعه الأول بمقر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأبوظبي.

وأكد المهندس طارق العوضي، رئيس الفريق، أهمية تحقيق أهداف المؤشر ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021 من خلال إيجاد بيئة تنظيمية لتقنية المعلومات والاتصالات، موضحاً أن مؤشرات الجاهزية الشبكية تتفرع إلى محاور عدة تتعلق بالتعليم، وبيئة الأعمال والتشريعات، والقدرة الشرائية، والبنية التحتية، ومهارات الأفراد، وممارسة الأعمال، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب تكاتف الجهود، وتنفيذ مبادرات في هذه المحاور.

واستعرضت الهيئة خطة لتحقيق أهداف مؤشر الجاهزية الشبكية، وأبرز التحديات وفرص التحسين، فيما قدم المشاركون في الاجتماع مقترحاتهم حول أفضل السبل لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

     
 

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