«القمة العالمية للصناعة» تدعو الشركات البرازيلية للاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد ممثلو القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة توفّر فرصاً كبيرة للشركات الصناعية البرازيلية يمكن من خلالها إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي البرازيلي وإتاحة المزيد من فرص العمل في هذا القطاع، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً هائلاً مدفوعاً بالتكنولوجيا الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في اجتماع عُقد مؤخراً في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضم مجموعة من كبار قادة قطاع الصناعة البرازيلي، وذلك بهدف مناقشة أفضل السبل لتبنّي التحول الرقمي بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات الصناعية والمجتمعات على حد سواء.

وتزامن الاجتماع مع الاستعدادات الجارية لانعقاد «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في أبوظبي في الفترة ما بين 27 و30 مارس 2017، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع والاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل.