ثلث البريطانيين يكذبون حول أماكن تسوقهم

أبوظبي (الاتحاد)

وجد استطلاع جديد أن ما يقرب من ثلث البريطانيين يكذبون بشأن الأماكن التي يشترون منها احتياجاتهم.

ووفقاً لاستطلاع أجراه موقع «springfair» البريطاني؛ يشعر أفراد بالحرج من التسوق في أماكن زهيدة الثمن لأنهم يعتقدون أن أصدقاءهم سيرون أنهم يفتقدون للذوق الرفيع، لذلك يكذبون في هذا الشأن.

وبحسب تقرير نشره موقع «metro»، كشف الاستطلاع أن 45% من المشاركين يريدون أن يكونوا من الأشخاص الذين يشترون أحدث الأشياء العصرية لتزيين منازلهم، وأكد ربعهم أنهم تنافسوا مع أصدقائهم حول من يمتلك منزلاً أجمل.

ويعتبر موقع «إنستغرام» مذنباً في ذلك، حيث قال 51% من المشاركين إنهم يحرصون على متابعة أحدث الاتجاهات من خلاله، في حين وجد 35% الإلهام من منازل الأصدقاء والأقارب. وفي حين أن 44% فقط من البريطانيين أكدوا فخرهم بمنازلهم الحالية، قال 12% إنهم يشعرون بالحرج منها.