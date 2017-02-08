تحذير من «الأطعمة الحمراء»!

أبوظبي (الاتحاد)

تشجع المدارس الأسترالية الأمهات على وضع خيارات طعام صحية في صندوق الغداء لأطفالهن، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات والحلوى المعدة منزلياً. وتوجه تحذيرات للأمهات اللواتي يرسلن أطعمة غير صحية. ومؤخراً نشرت أم خبر تلقيها «إنذاراً» من رياض الأطفال التي يرتادها طفلها لأنها أرسلت قطعة شوكولاتة في صندوق طعامه. وحمل الإنذار صورة وجه حزين وكُتب فيه «طفلك لديه اليوم: قطعة شوكولاتة، وهي من فئة «الأغذية الحمراء». الرجاء اختيار خيارات صحية للحضانة».

وتعتمد مدارس أسترالية، وفق موقع «thesun»، كتيباً للخيارات الصحية في المدارس يصنف الأطعمة والمشروبات وفقاً لقيمتها الغذائية. وتأتي «الأطعمة الخضراء» على رأس قائمة الأطعمة الموصى بها في الكتيب، في حين تضم «الأغذية الحمراء» الكيك والحلويات والدهون والمشروبات الغازية.

في المقابل، أعربت أمهات عن اعتقادهن بأنه يجب أن يعود الأمر إلى الوالدين لتقرير ما يوضع في صندوق الطفل وفقاً لظروفهم الخاصة، إذ أن وضع مأكولات صحية على الدوام في صناديق الأطفال أمر باهظ التكلفة للعائلات متوسطة الدخل.