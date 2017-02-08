صغيرات: الرجل أذكى من المرأة!

ترجمة: عزة يوسف

كشفت دراسة أميركية أن صغيرات، لا تتجاوز أعمارهن ستة أعوام، يعتقدن أن الرجال أكثر ذكاء من النساء، ما يجعلهن أقل حماساً لممارسة أنشطة جديدة أو مهن طموحة.

وأظهرت الدراسة، التي تناولت 400 طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، أن الصور النمطية تؤثر على الأطفال في سن مبكرة، وتؤدي إلى التفرقة بين الجنسين.

وقال آندريه سيمبيان، أستاذ مساعد في قسم علم النفس في جامعة نيويورك، ومؤلف الدراسة «كمجتمع، نحن نربط المستوى المرتفع من القدرات الفكرية بالذكور أكثر من الإناث، وتشير أبحاثنا إلى أن الأطفال ينتقون هذا الارتباط قبل أن تتجاوز أعمارهم الـ 6 سنوات».

وأرجعت الدراسة، وفق موقع «nbcnews»، ذلك إلى الصور النمطية التي لا تشجع سعي المرأة لعديد من المهن المرموقة.

ورغم أنه من غير الواضح من أين تأتي هذه الأفكار النمطية، فإن الدراسة أشارت إلى أن الآباء والأمهات والمعلمين والأقران ووسائل الإعلام المشتبه به الرئيس.

وخلصت إلى أنه يجب غرس فكرة أن النجاح ليس قدرة فطرية لدى الفتيات منذ الصغر، بدلاً من أن الاعتقاد بأنهن غير ذكيات ولا ماهرات، مع إدراك أن المرأة يمكنها تحقيق النجاح أيضاً.