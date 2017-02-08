صغيرات: الرجل أذكى من المرأة!

ترجمة: عزة يوسف
كشفت دراسة أميركية أن صغيرات، لا تتجاوز أعمارهن ستة أعوام، يعتقدن أن الرجال أكثر ذكاء من النساء، ما يجعلهن أقل حماساً لممارسة أنشطة جديدة أو مهن طموحة.
وأظهرت الدراسة، التي تناولت 400 طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات، أن الصور النمطية تؤثر على الأطفال في سن مبكرة، وتؤدي إلى التفرقة بين الجنسين.
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وأرجعت الدراسة، وفق موقع «nbcnews»، ذلك إلى الصور النمطية التي لا تشجع سعي المرأة لعديد من المهن المرموقة.
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وخلصت إلى أنه يجب غرس فكرة أن النجاح ليس قدرة فطرية لدى الفتيات منذ الصغر، بدلاً من أن الاعتقاد بأنهن غير ذكيات ولا ماهرات، مع إدراك أن المرأة يمكنها تحقيق النجاح أيضاً.