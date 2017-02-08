معجون الأسنان وراء جفاف الشفاه

أبوظبي (الاتحاد)

تعاني كثيرات جفاف الشفتين وتشققهما، ويجربن الكثير من الحلول للتخلص من تلك المشكلة ولكنها ما تلبث أن تعود مجدداً بعد أن لا يجدي استخدام وصفات طبيعية أو مستحضرات مرطبة، ما دفع باحثين لاستقصاء أسباب جفاف الشفتين ليجدوا أن المنتجات التي تستخدمها نساء حول الشفاه، مثل معجون الأسنان قد تكون هي الجانية. ويتكون معجون الأسنان، وفق تقرير نشره موقع «her»، من مكونات قوية لتنظيف الأسنان، مثل المنكهات والمواد الحافظة والألوان والمواد الكاشطة والمنظفة ومضادات الحموضة وأملاح الفلوريد، والتي قد تكون مزعجة للشفتين وتسبب رد فعل غير مرغوب.

وتسمى هذه الحالة التهاب الشفاه، والنساء أكثر عرضة للمعاناة منها.

وينصح خبراء بتغيير النوع الذي تستخدمه المرأة التي تعاني جفاف الشفاه، واختيار نوع يحتوي على مكونات مختلفة، مع محاولة عدم إبقاء المعجون على الشفتين فترة طويلة أثناء تفريش الأسنان.