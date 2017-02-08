6 قطع لا تتهاون في التأكد من سلامتها

أبوظبي (الاتحاد)

رغم تأكيد خبراء في عالم السيارات وتشديدهم على ضرورة الفحص الدوري لسياراتهم، والتأكد من سلامة قطع السيارة الكهربائية والميكانيكية والتقنية، فإن غالبية قائدي المركبات لا تكترث بهذه النصائح. والنتيجة الحتمية غالباً تكون إما تعطل هذه القطع وعدم صلاحيتها للاستخدام، وربما تأثيرها على غيرها من قطع السيارة السليمة، ما يكلف مالك المركبة الكثير من الأموال. وقد تصل نتيجة الإهمال هذه إلى حدود أبعد تصل إلى تعطل هذه القطع خلال سير المركبة، ما قد يؤدي إلى حوادث قد تكون مميتة.

وتمتلك أغلب السيارات العشرات من القطع التقنية والفنية والميكانيكية، التي تتشارك فيما بينها في الأسماء. ورغم أن الكثير من قائدي المركبات قد لا يعرف ما هي هذه القطع، والأسماء التي تحملها والغاية والحاجة إليها في مركباتهم، فإنه من الضروري الإلمام ببعض أسماء هذه القطع، ومعرفة الغاية التي وجدت لأجلها في السيارة، وتالياً أبرزها:

1- نظام مانع الانزلاق (ABS) وهو النظام المسؤول عن منع الانزلاق في السيارة، حيث يراقب دوران الإطارات الأربعة على انفراد، ويرسل النتائج إلى كمبيوتر السيارة المركزي، الذي يعطي الأوامر إذا ما واجهت السيارة أرضية زلقة، لفتح صمامات الفرامل بشكل ترددي متقطع، لإعطاء السائق القدرة الكافية على استمرار التحكم في اتجاه السيارة بشكل طبيعي وتفادي العوائق التي تواجهه.

2- نظام مراقبة الهيكل (ABC) وهو النظام المسؤول عن مراقبة جسم السيارة، حيث يقوم بمعادلة الطرد المركزي الذي يجبر السيارة على الميل في المنحنيات عند دخولها بسرعات عالية. حيث يتوافر في بعض السيارات أنظمة استشعار وتحكم إلكتروني تساعد في رفع مستوى السيارة من الناحية المنخفضة، عند ميل وانحناء السيارة بحدة.

3- الدينامو (Dynamo) ويعرف باسم مولد الشحن والكهرباء في السيارة، وهو المسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية وتزويد بطارية السيارة بها بشكل مستمر. وهو من القطع الأساسية في السيارة، وإذا وجد السائق أن بعض القطع والأجهزة الكهربائية لا تعمل بشكل صحيح في سيارتك، فعليه أن يعلم أن هناك مشكلة في البطارية، وغالباً ما يكون السبب ضعف الدينامو وعدم قدرته على شحن البطارية بشكل سليم.

4- فحمات الفرامل (Brake Pads) هي الوسائد أو ما يسمى ببطانة الاحتكاك، التي تعتبر من الأهمية القصوى في السيارة، حيث إنها المسؤولة عن تخفيف سرعة السيارة. فبمجرد ضغط السائق على الفرامل تضغط هذه الفحمات على «الديسك» الذي يحمل الإطار، ليقوم بالتخفيف من دورانه. وإذا لاحظ السائق عدم استجابة لفرامل السيارة أو سمع صفيراً يصدر من الإطارات، يجب الكشف فوراً عن هذه الفحمات واستبدلها بأسرع وقت.

5- نظام التحكم الذاتي في الفرامل (ESP) هو النظام المسؤول عن التحكم الذاتي في فرملة إطارات السيارة لمنعها من الاستجابة لقوى الطرد المركزي الناتجة عن المنحنيات. حيث يقوم هذا النظام بالتحكم بالفرامل الأمامية أو الخلفية كلٍ على حدة، في حال أحس النظام بتهور السيارة أو انحرافها إلى جهة معينة أو فقدان قائدها السيطرة عليها.

6- البطارية (Battery) هي أحد أساسيات السيارة، والمسؤولة عن مصدر الطاقة الكهربائية فيها، وتأتي في السيارات من النوع ذي التيار المستمر، والذي يمتاز بأنه ثابت القطبية والاتجاه لا يمكن عكس أطرافه، على العكس من نوع التيار المتغير الذي نجده في المنازل والشركات. ويجب على السائق التأكد من «الأمبير» في البطارية وتوافقها مع سيارته، و«الأمبير» هو وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية للمصدر، والذي إذا لم يتوافق مع السيارة قد يؤدي إلى احتراقها أو بعض أجزائها.