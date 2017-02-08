«إيفوك».. سيارة الفصول الأربعة

يحيى أبوسالم (أبوظبي)

عندما يتعلق الأمر بالفخامة والرقي والجمال، فإن المتعارف عليه أن سيارات «الصالون» هي التي تتربع على قائمة السيارات الفارهة والراقية. ولكن أن تأتي سيارة رباعية الدفع بقمة الفخامة، وبسقف قابل للكشف، ضمن هذه الفئة من السيارات التي من المعتاد أن تكون متعددة المهام، ولا تكترث بالأناقة والفخامة والرفاهية في مقصورتها، فهذا يجعلها السيارة المدمجة الأولى في العالم، القادرة على منافسة سيارات الصالون بكل ما تحمله كلمة الرفاهية والفخامة من معنى.

السيارة البريطانية العريقة رينج روفر إيفوك جاءت بتصميم يضمن شخصية مميزة مع سقف مكشوف أو مغلق، حيث امتاز سقف السيارة القابل للطي، بأنه مصنوع من غطاء قماشي خفيف الوزن يمكن كشفه أو إغلاقه خلال 18 ثانية فقط، أثناء القيادة بسرعات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة. وجاءت السيارة المدمجة بمساحة تتسع لأربعة أشخاص، وصندوق أمتعة بسعة 251 لتراً مع Ski Hatch، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه للمرة الأولى، مع شاشة تعمل باللمس مقاس 10.2 إنش.

ويمتاز شكل السيارة بمرونته وقابلية تحويله إلى تصميم أنيق قابل للكشف، ليتربّع الموديل الجديد على قمّة موديلات العلامة باعتباره الموديل القابل للكشف الأكثر تفرّداً وقدرة في العالم. ويجمع الموديل الجديد، وهو العضو الخامس ضمن عائلة رينج روفر، وأول موديل قابل للكشف على الإطلاق، بين فخامة رينج روفر التقليدية مع تصميم مميز بأربعة مقاعد ومساحة تخزين مرنة. كما تم تصميمها لضمان أقصى متانة للهيكل، مع مستويات متميزة من النقاء والأمان والقدرات غير المسبوقة.

وتم ابتكار التصميم الخارجي اللافت لسيارة رينج روفر القابلة للكشف بفضل سقفها القماشي المتطور الذي تم تطويره لخلق مظهر مميز يحافظ على تصميم السيارة الأصلي. وتتناغم آلية Z لطيّ السقف مع هيكل السيارة الخلفي ما يضمن مظهراً أنيقاً ومتناسقاً عند طيّه. ويعتبر السقف القماشي أطول وأوسع سقف على الإطلاق في سيارة متوافرة للبيع.