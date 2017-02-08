فريد شوقي.. «ابن الحتة»

القاهرة (الاتحاد)

«ابن الحتة».. فيلم اجتماعي درامي كوميدي، اعتمد على حبكة الانتقال بين طبقات المجتمع، مدعماً إياها بتفصيلة جديدة، هي وجود فريد شوقي بشخصيته الواقعية، مع حشد من نجوم الكوميديا لدعم الفيلم.

دارت الأحداث حول «عاشور» الذي يحب جارته «نجاة» ويعمل بجد واجتهاد لجمع قيمة المهر لخطبتها، وينافسه المعلم «سيد» القهوجي على حبها، ولكنها تفضل «عاشور» الذي يكتشف فيه جاره الذي يعمل كومبارس في السينما أنه يشبه الممثل فريد شوقي، ويقدمه إليه حيث يستخدمه فريد «دوبلير» له في أفلامه ليؤدي المشاهد الصعبة بدنياً مقابل 5 جنيهات يومياً.

صناعة الأفلام

وأثناء سفر فريد إلى الإسكندرية لتمثيل بعض مشاهد الفيلم هناك، يتعرض لحادث طريق ويموت، ويصاب منتج الفيلم ومخرجه بصدمة لعدم اكتمال الفيلم، ويقرران أن يستكمل «الدوبلير» الفيلم من دون أن تعلم الصحافة بما حدث، بينما يسلمون جثة فريد إلى أهل عاشور على أنها جثة الأخير، وتتوالى الأحداث.