حسن عابدين وغرام «السكرتيرة الجديدة»

القاهرة (الاتحاد)
«السكرتيرة الجديدة» تمثيلية اجتماعية درامية ناقشت مشكلة مهمة، وهي انشغال بعض الناس في عملهم بصورة كبيرة، وفرض سياج من العزلة على أنفسهم، وعدم تأهيل أنفسهم لأي أحداث جديدة يمكن أن يتعرضوا لها.
ودارت الأحداث حول رئيس هيئة في وزارة الإسكان (عبدالجبار شديد) وهو رجل جاد في عمله، يتخذ من الحكمة القائلة «امشي عِدل، يحتار عدوك فيك» منهجاً لحياته العملية والأسرية، ويعيش في هدوء مع زوجته وابنته الوحيدة.
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التمثيلية مأخوذة عن قصة للكاتب أحمد بهجت وسيناريو وحوار يسر السيوي وإخراج سمير الصدفي، وشارك في بطولتها حسن عابدين الذي تألق في تجسيد شخصية الموظف الصارم والجاد (عبدالجبار) الذي لا تعرف الابتسامة وجهه لجديته الشديدة في كل أموره، والذي يتحول إلى شخص مرن وبسيط ومحب عاشق بعد أن يلتقي السكرتيرة.
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وبرع حمدي أحمد في شخصية «سعيد» الموظف الجاد الذي يأخذ من «عبدالجبار» مثلاً أعلى، يدافع عنه أمام الاتهامات التي يوجهها إليه الزملاء بعد تبدل أحواله عقب تعلقه بالسكرتيرة الجديدة التي لعبت شحصيتها «وفاء سالم».
كما شارك عماد رشاد وفاروق يوسف وألف سكر وصافيناز الجندي وسامية أمين وأبوالفتوح عمارة ولطفي لبيب.