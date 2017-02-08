عمرو يوسف.. طبيب تجميل

محمد قناوي (القاهرة)

بدا عمرو يوسف بمدينة الإنتاج الإعلامي تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «بخط أيدي»، الذي كان يحمل في البداية اسم «نقطة ومن أول السطر»، ويشاركه البطولة دينا الشربيني في سادس لقاء بينهما سينمائياً وتلفزيونياً، كما يشاركهما في بطولة المسلسل أيضاً ريم مصطفى، ودلال عبدالعزيز، ونهى عابدين، وأحمد بدير ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقي وإخراج إسلام خيري.

يجسد عمرو يوسف في المسلسل شخصية «طبيب تجميل» تحدث له بعض المفارقات، وتتصاعد الأحداث، حيث يحاول أن يخرج من مأزق كبير يتعرض له خلال الحلقات.