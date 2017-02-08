سلافة وشكران.. على خطى «ريا وسكينة»

أبوظبي (الاتحاد)

نُشر مؤخراً على صفحة مسلسل «وردة شامية» على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو قصير، أظهر المشهد الأول من العمل، حيث تظهر بطلتاه سلافة معمار وشكران مرتجي، وهما تستعدان لقتل روعة ياسين ضمن أحداث المسلسل، في محاولة منهما للكشف عن دوريهما في «وردة شامية»، الذي يحمل روح «ريا وسكينة»، ولكن بطابع البيئة الشامية، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد عن العمل المصري الذي قدم في المسرح، وعلى الشاشتين الذهبية والفضية.

تجسد شكران ومعمار دوري الشقيقتين «وردة» و«شامية» اللتين تعانيان من ظلم كبير، قبل أن تبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، وهو من كتابة مروان قاووق، وإخراج تامر اسحق، ويشارك فيه نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، منهم سلوم حداد ونادين خوري ويوسف حداد وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبا وزهير رمضان ومعتصم النهار وسعد مينه وطارق المرعشلي وخالد حيدر.