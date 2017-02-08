باسل خياط.. بين مرضى «30 يوم» وعرّافة «أوركيديا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يظهر السوري باسل خياط لجمهوره في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام بشخصيتين مختلفتين، حيث تعاقد مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسلين هما «30 يوم» الذي يصوره في مصر مع آسر ياسين، و«أوركيديا» الذي يصوره بين الإمارات ورومانيا، مؤكداً أنه سيعيش في رمضان 2017 حالة من الانتعاش الفني الدرامي، لاسيما أنه يشارك في بطولة عملين مميزين سينافس بهما وبقوة عدداً من الأعمال الدرامية العربية الأخرى، الأول دراما اجتماعية والآخر تاريخي، مراهناً على نجاحهما في الماراثون الدرامي الأشهر.

فانتازيا تاريخية

وأكد باسل خياط في حواره مع «الاتحاد»، أن «أوركيديا» فانتازيا تاريخية تجمع نجوم الدراما العربية، ويناقش صراع النفوذ والسيطرة بين مجموعة من الملوك، حيث يجسد في المسلسل التاريخي الذي يتولى إخراجه حاتم علي ويشاركه البطولة كل من عابد فهد وسلوم حداد وجمال سليمان شخصية «الأمير عتيبة»، الذي يقتل والده على يد الملك الجنابي ملك أشوريا الذي يؤدي دوره جمال سليمان، ويبدأ بعدها رحلته الانتقامية من أجل والده واستعادة عرشه، ومع تسلسل الأحداث تظهر عرافة تتنبأ للأمير عتيبة بأن شقيقته «رملة» ستنجب طفلاً سيقتله عندما يكبر ويأخذ عرشه، فيبدأ من جهة أخرى مواجهة جديدة مع شقيقته، إذ يحاول منعها من الزواج.

أيد أمينة