تأجيل عرض «يوم من الأيام» لحميدة



تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017 القاهرة (الاتحاد) تأجل عرض فيلم «يوم من الأيام» لمحمود حميدة، والذي كان مقرراً طرحه تجارياً للجمهور خلال موسم إجازة نصف العام الدراسي الجاري، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب حميدة كل من لطفي لبيب ومشيرة إسماعيل وهبة مجدي وتأليف وليد يوسف وإخراج محمد مصطفى، وتدور أغلب أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل أتوبيس، ويعرض الكثير من المواقف التي تواجه الركاب يومياً، ويواصل حميدة من خلال هذا الفيلم ظهوره السينمائي المكثف خلال العامين الماضيين، حيث انتهى مؤخراً من تصوير دوره كضيف شرف في فيلم «هروب اضطراري» أمام أحمد السقا وغادة عادل، كما تعاقد على المشاركة في «تراب الماس» أمام آسر ياسين ومنة شلبي وخالد الصاوي، وكان قدم مؤخراً عدداً من الأدوار التي تنوعت بين المهمة والثانوية في العديد من الأفلام، ومنها «يوم للستات» أمام الهام شاهين ونيللي كريم، و«نوارة» أمام منة شلبي، و«من ضهر رجال» أمام آسر ياسين وياسمين رئيس، و«ريجاتا» أمام عمرو سعد، و«قط وفار» أمام سوسن بدر وسوزان نجم الدين.