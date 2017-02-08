بشرى تنتهي من «الدخول في الممنوع»

القاهرة (الاتحاد)

انتهت بشرى من تصوير دورها في مسلسل «الدخول في الممنوع»، أمام أحمد فلوكس وإيمان العاصي وعزت أبوعوف وسوسن بدر ونورهان وتأليف محمد الباسوسي وإخراج محمد النجار، وكان المسلسل المقرر عرضه قريباً حصرياً على إحدى القنوات الفضائية دون الانتظار لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، توقف تصويره أكثر من مرة طوال العامين الماضيين لأسباب إنتاجية وتسويقية.

تجسد بشرى فيه شخصية فتاة تدعى «ملك بهي الدين»، وهي ابنة أحد كبار رجال الأعمال والسياسة في مصر، وتعيش في أميركا لفترة، ثم تقرر العودة والاستقرار في مصر وتواجه عدداً من المشاكل لاختلاف الظروف المعيشية والبيئية بين المجتمعين، وتعود من خلال المسلسل الجديد إلى الدراما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شاركت في بطولة مسلسل «تفاحة آدم» أمام خالد الصاوي وريهام عبدالغفور وهياتم وأميرة نايف وإخراج علي ادريس عام 2014، وكانت تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل «الطوفان» أمام محمود عبدالمغني وكندة علوش وأحمد زاهر وروجينا.