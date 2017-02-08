ثلاثة تمارين للتخلص من آلام أسفل الظهر

أبوظبي (الاتحاد)
يعاني أشخاص آلام أسفل الظهر، التي تحدث نتيجة الجلوس لفترات طويلة، ما يعيق الاستمتاع بالحياة لعدم الشعور بالراحة. ويقدم موقع «ثقف نفسك» بعض الطرق السهلة لأداء تمارين تساعد في حماية أسفل الظهر من الألم، موضحاً أن أداء التمارين التالية ثلاث مرات أسبوعيا في ثلاث مجموعات لمدة عشرين دقيقة، سيحقق أقصى فائدة، مع ضرورة التأكد من تكرار كل حركة بشكل بطيء من دون تسرع، مع العلم أنه يجب التوقف عن ممارسة هذه التمارين في حال الشعور بآلام المفاصل، واستشارة الطبيب.
* التمرين الأول
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* التمرين الثاني
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* التمرين الثالث
مدد ظهرك على الأرض، وانصب قدميك وارفع خصرك للأعلى صعوداً وهبوطاً عشرين مرة.