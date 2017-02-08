10 أسباب لتناول التفاح

أبوظبي (الاتحاد)

يحتوي التفاح على فيتامينات ومعادن عديدة، وتفاحة واحدة تزن 120 جراما تحتوي على 60 إلى 70 وحدة حرارية، وينتمي التفاح إلى مجموعة الفواكه التي يجب تناول ثلاث حصص منها يومياً حسب التوصيات الغذائية العالمية كجزء من الغذاء الصحي المتوازن. وأثبتت دراسات وأبحاث أن التفاح يقي من كثير من الأمراض، ويحمي الشعر من التساقط والأسنان من التسوس. وفيما يلي يقدم موقع «ثقف نفسك» 10 فوائد توضح قيمة التفاح الغذائية والصحية للجسم:

1. التفاح يمد بالطاقة، حيث إنه لا يحتوي على أي دهون، ويحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والحديد وهذه الكميات تمثل نسبة كبيرة من احتياج الجسم من المعادن والفيتامينات.

2. يحتوي على مادة تحارب مادة الكوليسترول الضار الذي يتجمع في شرايين الجسم.

3. يسهم في تفتيت حصى المرارة.