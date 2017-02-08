«WebMD Baby».. طبيب أطفال مرافق

أبوظبي (الاتحاد)

يتفق آباء وأمهات على حقيقة أن تربية الأبناء عملية مرهقة، وتتطلب صبراً مضاعفاً منذ ولادة الطفل. ومع تقدم وسائل التكنولوجيا، فإن القائمين عليها، وخلال مساعيهم الحثيثة لتسهيل سبل الحياة، لم يتجاهلوا حاجة الأهل لوسائل يمكن أن تساعدهم على تربية أبنائهم، ومن بينهم شركة «أبل» التي راعت هذا الجانب وقدمت عبر أشهر منتجاتها «الآي فون» تطبيقات مجانية تسهل الاعتناء بالأطفال أبرزها «WebMD Baby»، الذي يعد التطبيق الأفضل بين منافسيه فيما يتعلق بحصول الأهل على المعلومة الدقيقة والموثوقة طبقا لسن الطفل.

وبمرور الوقت يصبح لدى الأهل قائمة طويلة من النصائح التي تخص كل ما يهم الطفل، كمواعيد التطعيم، وكيفية التعامل مع متاعب الطفل الشائعة كالتسنين.

وهو يتيح للأم الاطلاع على المعلومات الصحية المتعلقة بالأمراض التي قد تصيب الأطفال حديثي الولادة، ويظهر لها أعراض المرض وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى نصائح للوقاية منه، معتمدة من قبل أطباء مختصين.