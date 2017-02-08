  • الجمعة 13 جمادى الأولى 1438هـ - 10 فبراير 2017م

يرتبط بأربعة جوانب

التهرب من الدراسة يخفي حزمة مشاكل
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تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

خورشيد حرفوش (القاهرة)

تشكو أمهات من عدم رغبة طفلها في الذهاب إلى المدرسة، وخاصة في سنوات دراسته الابتدائية الأولى، أو تراه غير متحمس للانتظام في الحضور أو متابعة دروسه كما ينبغي. وهناك من يفسرون ذلك بأنها «تهرب» أو «كره» للدراسة. في الوقت الذي يصنف فيه خبراء تربية مثل تلك الحالة بأنها «نقص في دافعية الطفل للتعلم».

وتختلف أساليب تعامل الأهل مع مثل تلك الحالات بتباين ثقافة الأبوين. فمنهم من يتعامل معها بمنطق الضغط والتخويف والإكراه، من دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الكره، ما يخلف أضرارا نفسية وتربوية عديدة تربك الطفل، وتسبب له خللا في التكيف والتوافق المدرسي الذي يصعب علاجه عندما يشتد عود الطفل ويصعب مراقبة سلوكاته والسيطرة على تصرفاته.

أهمية التشخيص

تشدد الاختصاصية التربوية والنفسية نادية أبوهاشم، على أهمية توصيف وتشخيص الأسباب التي تقف خلف كره أو عدم قابلية الطفل إلى المدرسة والدراسة، وتجعله يعاني نقص الدافعية أو الحافزية، لافتة إلى أنه لا يمكن للأسرة حدها أن تحدد ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هناك تعاون كامل مع المدرسة والهيئة التعليمية والمرشد أو الاختصاصي الاجتماعي الموجود.

وحول أبعاد نقص دافعية التعلم لدى الطفل، تقول «علينا أن نبحث في الظروف الأسرية والمناخ المدرسي معا، لأن أبعاد المشكلة تشمل أربعة جوانب رئيسة مترابطة ولا يمكن تناول أي منها بمعزل عن الآخر، وهي: الأسرة، والمستوى التعليمي والثقافي للوالدين وبقية أفرادها، والثاني الطفل نفسه، ومستواه وسماته العقلية والبدنية، وقدرته على التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي، ثم المدرسة، وتشمل المناخ الدراسي في الصف، وشخصية وطريقة المعلمة أو المعلم في التدريس، وطبيعة المادة العلمية التي تقدم، ومدى استيعاب الطفل لها، ثم العامل الرابع ويتعلق بطبيعة علاقة الطفل بأقرانه في الصف، ومدى تكيفه معهم»، موضحة أنها جوانب يجب دراستها بموضوعية حتى يتم تحديد السبب الرئيس لتهرب أو كره الطفل لمدرسته، أو عدم حماسه للانخراط في العملية التعليمية. ... المزيد
     
 

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