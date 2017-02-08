التهرب من الدراسة يخفي حزمة مشاكل

خورشيد حرفوش (القاهرة)

تشكو أمهات من عدم رغبة طفلها في الذهاب إلى المدرسة، وخاصة في سنوات دراسته الابتدائية الأولى، أو تراه غير متحمس للانتظام في الحضور أو متابعة دروسه كما ينبغي. وهناك من يفسرون ذلك بأنها «تهرب» أو «كره» للدراسة. في الوقت الذي يصنف فيه خبراء تربية مثل تلك الحالة بأنها «نقص في دافعية الطفل للتعلم».

وتختلف أساليب تعامل الأهل مع مثل تلك الحالات بتباين ثقافة الأبوين. فمنهم من يتعامل معها بمنطق الضغط والتخويف والإكراه، من دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الكره، ما يخلف أضرارا نفسية وتربوية عديدة تربك الطفل، وتسبب له خللا في التكيف والتوافق المدرسي الذي يصعب علاجه عندما يشتد عود الطفل ويصعب مراقبة سلوكاته والسيطرة على تصرفاته.

أهمية التشخيص

تشدد الاختصاصية التربوية والنفسية نادية أبوهاشم، على أهمية توصيف وتشخيص الأسباب التي تقف خلف كره أو عدم قابلية الطفل إلى المدرسة والدراسة، وتجعله يعاني نقص الدافعية أو الحافزية، لافتة إلى أنه لا يمكن للأسرة حدها أن تحدد ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هناك تعاون كامل مع المدرسة والهيئة التعليمية والمرشد أو الاختصاصي الاجتماعي الموجود.