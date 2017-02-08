  • الجمعة 13 جمادى الأولى 1438هـ - 10 فبراير 2017م

تسبب في وقوع حالات طلاق

حظر استخدام «التواصل الاجتماعي» شرط جديد في عقود الزواج
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هاجساً عند البعض، والكثير من روادها يشاركون أدق تفاصيل حياتهم مع متابعيهم، ما دفع متقدمين للزواج لوضع شرط عدم استخدامها في عقد النكاح، رغبة منهم بإلزام زوجاتهم بعدم تصوير حياتهم العائلية وبثها على المواقع الاجتماعية، خصوصاً السناب شات والإنستغرام، تجنباً للمشاكل.

ومؤخراً، نشرت وسائل إعلام خبر عروس طلقها عريسها بعد نحو ساعتين من زواجهما، بعد أن شاهدها ترسل صوراً من حفل زفافها إلى صديقاتها عبر برنامج «سناب شات»، رغم اشتراطه عدم استخدامه في عقد الزواج.

تفاصيل معلنة

تذكر هيفاء (متزوجة وأم لأربعة أبناء) أنه «يوجد عدد كبير من الفتيات يقمن باستخدام برنامج «سناب شات»، حيث أيام زفافهن، ليعرضن كل التفاصيل علناً على شكل فيديوهات أو صور فوتوغرافية، ويتواصل نقل مجريات الحياة حتى ما بعد الزواج كتصوير أين ذهبت وماذا اشترت وأكلت، ليجد الزوج حياته الزوجية مكشوفة للجميع، ما جعل البعض يضع عدم استخدام مواقع التواصل شرطاً في عقد الزواج دفعاً للمشاكل».

وتقول أمل (موظفة)، إن «موقع «سناب شات» تسبب بطلاق سيدة من زوجها في الدولة، وتبدأ القصة عندما شك الزوج من كثرة انشغال زوجته في تطبيق المحادثات سناب شات، فأراد أن يختبرها ويعرف ماذا تفعل وترسل في هذا البرنامج، فقام بفتح حساب على أنه فتاة وأضاف زوجته وبدأ بالحديث معها، وطلب منها أن ترسل بعض الصور لها، وبالفعل قامت زوجته بإرسال صورها مع أنه قام بتحذيرها بألا تقوم بإرسال أي صورة لها على هذا البرنامج، فواجهها بالصور، وقام بتطليقها». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا