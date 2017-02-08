حظر استخدام «التواصل الاجتماعي» شرط جديد في عقود الزواج

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هاجساً عند البعض، والكثير من روادها يشاركون أدق تفاصيل حياتهم مع متابعيهم، ما دفع متقدمين للزواج لوضع شرط عدم استخدامها في عقد النكاح، رغبة منهم بإلزام زوجاتهم بعدم تصوير حياتهم العائلية وبثها على المواقع الاجتماعية، خصوصاً السناب شات والإنستغرام، تجنباً للمشاكل.

ومؤخراً، نشرت وسائل إعلام خبر عروس طلقها عريسها بعد نحو ساعتين من زواجهما، بعد أن شاهدها ترسل صوراً من حفل زفافها إلى صديقاتها عبر برنامج «سناب شات»، رغم اشتراطه عدم استخدامه في عقد الزواج.

تفاصيل معلنة

تذكر هيفاء (متزوجة وأم لأربعة أبناء) أنه «يوجد عدد كبير من الفتيات يقمن باستخدام برنامج «سناب شات»، حيث أيام زفافهن، ليعرضن كل التفاصيل علناً على شكل فيديوهات أو صور فوتوغرافية، ويتواصل نقل مجريات الحياة حتى ما بعد الزواج كتصوير أين ذهبت وماذا اشترت وأكلت، ليجد الزوج حياته الزوجية مكشوفة للجميع، ما جعل البعض يضع عدم استخدام مواقع التواصل شرطاً في عقد الزواج دفعاً للمشاكل».