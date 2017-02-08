فاطمة المسماري.. صيدلانية «عالية الجودة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

جمعت فاطمة المسماري بين وظيفتي الأمومة والصيدلة ليصبح التحدي عنوانها والتميز مبتغاها، وعملت المسماري بكل جهد في رحلة إثبات الذات والتميز بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة والأهل، لتصبح الأم العاملة المحبة لوطنها وعملها.

ونالت المسماري شهادة «البورد الأميركي للجودة الطبية» لتصبح أول صيدلانية مواطنة تحصل على شهادة البورد الأميركي للجودة الطبية على مستوى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وتدرس حالياً الماجستير في إدارة الرعاية الصحية بجامعة زايد.

واختارت المسماري جانب العطاء والإنسانية، فدخلت مجالاً إنسانياً قبل أن يكون مهنياً من خلال تقديم يد العون والمساعدة للمرضى.

وعن رحلة الدخول إلى مجال الصيدلة. تقول «حبي لأن أكون مميزة في مجالي جعلني أدخل تخصصاً قليلاً ما ترتاده الفتيات الإماراتيات، لكن حب العطاء ورد الجميل لوطني جعلني اختار مجال الصيدلة»، مؤكدة أنها ستطبق كل ما تعلمته لتطوير نفسها ومكان عملها.

والحصول على شهادة البورد الأميركي للجودة الطبية خصوصاً أنها الشهادة الوحيدة على مستوى العالم المختصة بجودة الرعاية الصحية والمعترف بها عالمياً، لم يكن بالأمر السهل، إلا أن المسماري لا تعترف بالمستحيل. في هذا السياق، تقول «فخورة بحصولي على هذه الشهادة التي تعلمت من خلالها أنه يحب أن يكون هناك نوع من التوازن بين المعرفة العلمية والمعرفة للإدارة في مكان العمل من أجل التطوير وتحسين البيئة العامة للمنظمة إذا كان كل شيء يتم بطريقة منهجية، فمن خلالها أدركت كيف يجب علينا تقديم أفضل خدمة لسلامة المرضى، وبالوقت نفسه تعلمت كيفية تقليل الخسائر، وزيادة رضا المرضى ورضا العاملين بالمنظمة، وتقليل الأخطاء الطبية، واكتسبت مهارة التعامل بروح الفريق الواحد».

وعن طبيعة عمل المسماري في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، تقول «يعتمد عملي على صرف الوصفة الطبية بالطريقة السليمة بعد التأكد من سلامتها من ناحية الدواء والجرعة وخلوها من التضادات الدوائية مع اقتراح البدائل المناسبة وإعطاء معلومات للطبيب عن الدواء البديل وشرح طريقة الاستعمال للممرضات مع ذكر الاحتياطات اللازمة، والقيام بتركيب بعض الأدوية من موادها الخام في الصيدلية حسب الحاجة، والعمل على تأمين جميع الأدوية الضرورية والإسعافية في المستشفى والتأكد من سلامة تخزينها وطرق تعاطيها في الأقسام، مع توزيع الأدوية داخل المستشفى حسب نظام الجرعة المفردة، والتأكد من صلاحيتها وسلامة تخزينها وطرق تعاطيها بالأقسام، بالإضافة إلى مراقبة وحفظ الأدوية النفسية والمخدرة بالطرق الصحيحة وحسب تعليمات وزارة الصحة والتأكد من صحة تعاطيها».

وتتابع «من مهامي أيضاً خلط الأدوية بالمحاليل والتغذية الوريدية تحت الظروف المعقمة بالطرق الصحيحة المعتمدة، وتحضير أدوية الأمراض السرطانية بالطرق الصحيحة المعتمدة، وتقديم خدمة الصيدلة الإكلينيكية، وإمداد الفريق الطبي بالمعلومات الدوائية، والإجابة على الاستفسارات فيما يتعلق بالعلاج الدوائي، والقيام بتدريب طلاب كلية الصيدلة وطلاب المعهد الصحي والفنيين العاملين، وتثقيف المرضى فيما يتعلق بالدواء، المشاركة في التعليم الطبي المستمر لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، والمشاركة في اللجان المختلفة بالمستشفى مثل لجنة مراقبة الدواء، ولجنة مكافحة العدوى، وتقنين وترشيد استهلاك الأدوية وضمان الاستخدام الأمثل للدواء، والعمل على تطبيق برامج الجودة النوعية، ومتابعة وتطوير الخدمات الصيدلية».