‬‬الألوان سر نجاح تصميم غرف ‬الأطفال

أحمد النجار (دبي)
أكدت مصممة الديكور يوانا مرشليان أن الديكور المثالي لغرف النوم المخصصة للأطفال قد يكون بيئة طاردة أو ملهمة، لأنه يشكل وعيه وسلوكه وطباعه، من خلال تأثيرات الألوان والأشكال التي يتفاعل معها بحواسه، فاللون أهم مؤثر حسي يرسخ في ذهن الإنسان منذ ولادته، فمثلاً الألوان الباردة تبث طاقة إيجابية، تنعكس على مزاجه وتؤثر على سلوكاته وطبيعته النفسية، بعكس الألوان الحارة مثل الأحمر والأصفر والأسود التي تنطبع في وعيه ووجدانه سواء إيجاباً أو سلباً بحسب طبيعته ونفسيته.
وأشارت إلى أن الألوان لها مفعول السحر في النفسية، وتتألف من ألوان إيجابية تبث الدفء والطاقة والسعادة، وسلبية تبعث على القلق والاكتئاب وتقلب المزاج، ومحايدة تناسب الأطفال حديثي الولادة، لأن نظرهم غير ثابت ، فضلاً عن كونها لا تعطي أي انطباعات، وتكون غالباً مساندة للألوان الرئيسة لإضفاء لسمة معينة.
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وقالت مرشليان لـ «الاتحاد»: إنه عند تصميم ديكورات غرف الأطفال يجب مراعاة ما يحبه الطفل من ألوان، ويعتبرها قريبة من شخصيته سواء من طريقة تعاملها معها أو اختياراته لها، وعند دمجها مع الأثاث ومحتويات غرفته يجب الأخذ بالاعتبار ما إن كان الطفل من النوع الجريء والاجتماعي أو الخجول الانعزالي لترتيب بيئة منزلية تساعده على التفكير بإيجابية والانطلاق إلى محيطه، مشيرة إلى أن الألوان الداكنة توحي بأجواء دافئة وحميمية، والألوان الزهرية المبهجة تعطيه شعوراً بالرحابة والتحليق بالخيال.
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وشددت على ضرورة حضور اللونين الأحمر والأصفر اللذين يسهمان في تعزيز النشاط والحيوية، مع انتقاء اللون الأخضر الفاتح المناسب للجنسين، لإضافة أدوات تحرص الأم على أن تعلق في ذاكرة الطفل مثل أدوات العزف أو الرسم وغيرها من الأنشطة والهوايات التي تثير اهتمامه، لكونه لون شدد الالتصاق بالحواس ويصعب نسيانه، لافتة إلى أن اللون البنفسجي الفاتح ينتج الهدوء والتأمل.
وأضافت: هناك بالمقابل ألوان تنفر الأطفال مثل الأحمر الغامق والرمادي والأسود وربما تسبب لهم الكآبة أو تؤجج بداخلهم مشاعر سلبية تظهر في بعض تصرفاتهم سواء بالميل للفوضى أو العشوائية أو العنف والعدوانية. وتنصح مرشليان بتجنب هذه الألوان في غرفة نوم الطفل، خاصة في الجدران أو المساحات التي تشغل حيزاً كبيراً.