‬‬الألوان سر نجاح تصميم غرف ‬الأطفال

أحمد‎ ‬النجار ‬(دبي)

أكدت‎ ‬مصممة ‬الديكور ‬‬يوانا ‬مرشليان ‬أن ‬الديكور ‬المثالي ‬لغرف ‬النوم ‬المخصصة ‬للأطفال ‬قد ‬يكون ‬بيئة ‬طاردة ‬أو ‬ملهمة، لأنه ‬يشكل ‬وعيه ‬وسلوكه ‬وطباعه، ‬من ‬خلال ‬تأثيرات ‬الألوان ‬والأشكال ‬التي ‬يتفاعل ‬معها ‬بحواسه، ‬فاللون ‬أهم ‬مؤثر ‬حسي ‬يرسخ ‬في ‬ذهن الإنسان ‬منذ ‬ولادته، ‬فمثلاً ‬الألوان ‬الباردة ‬تبث ‬طاقة ‬إيجابية، ‬تنعكس ‬على ‬مزاجه ‬وتؤثر ‬على ‬سلوكاته ‬وطبيعته ‬النفسية، ‬بعكس ‬الألوان ‬الحارة ‬مثل ‬الأحمر ‬والأصفر ‬والأسود ‬التي ‬تنطبع ‬في ‬وعيه ‬ووجدانه ‬سواء ‬إيجاباً ‬أو ‬سلباً ‬بحسب ‬طبيعته ‬ونفسيته.

‬وأشارت ‬إلى ‬أن ‬الألوان ‬لها ‬مفعول ‬السحر ‬في ‬النفسية، ‬وتتألف ‬من ‬ألوان ‬إيجابية ‬‬تبث ‬الدفء ‬والطاقة ‬والسعادة، ‬وسلبية ‬تبعث ‬على ‬القلق ‬والاكتئاب ‬وتقلب ‬المزاج، ‬ومحايدة ‬‬تناسب ‬الأطفال ‬حديثي ‬الولادة، ‬لأن ‬نظرهم ‬غير ‬ثابت ، ‬فضلاً ‬عن ‬كونها ‬لا ‬تعطي ‬أي ‬انطباعات، ‬وتكون ‬غالباً ‬مساندة ‬للألوان ‬الرئيسة ‬لإضفاء ‬لسمة ‬‬معينة. ‬

ولفتت‎ ‬مرشليان ‬إلى ‬أن الطفل ‬يميل ‬إلى ‬الألوان ‬الفاتحة ‬مثل ‬البرتقالي ‬الأزرق ‬التركواز ‬والأخضر ‬لكونها ‬تلعب ‬دوراً ‬في ‬بث ‬ذبذبات ‬إيجابية ‬تمنحه ‬التوازن ‬في ‬تحسين ‬المزاج ‬وتبث ‬المرح وتساهم ‬أيضاً ‬في ‬تعزيز ‬أدائه ‬الذهني ‬وزيادة ‬نسبة ذكائه، ‬مفيدة ‬بأن ‬أناقة ‬الترتيب ‬ودقة ‬اختيار ‬محتويات ‬الغرفة ‬وأدوات ‬الزينة ‬بأشكالها ‬التعبيرية كافة، ‬يمكنها ‬تحفيز ‬الطفل ‬على ‬الإبداع ‬والإلهام.

وقالت ‬مرشليان ‬‬لـ «‬الاتحاد»‬: إنه ‬عند ‬تصميم ‬ديكورات ‬غرف ‬الأطفال ‬يجب ‬مراعاة ‬ما ‬يحبه ‬الطفل ‬من ‬ألوان، ‬ويعتبرها ‬قريبة ‬من ‬شخصيته ‬سواء ‬من ‬طريقة ‬تعاملها ‬معها ‬أو ‬اختياراته ‬لها، ‬وعند ‬دمجها ‬مع ‬الأثاث ‬ومحتويات ‬غرفته ‬يجب ‬الأخذ ‬ب‬الاعتبار ‬ما إن كان ‬الطفل ‬من ‬النوع ‬الجريء ‬والاجتماعي ‬أو ‬الخجول ‬الانعزالي ‬لترتيب ‬بيئة ‬منزلية ‬تساعده ‬على ‬التفكير ‬بإيجابية ‬والانطلاق ‬إلى ‬محيطه، ‬مشيرة إلى أن ‬الألوان ‬الداكنة ‬توحي ‬بأجواء ‬دافئة ‬وحميمية، ‬والألوان ‬الزهرية ‬المبهجة ‬تعطيه ‬شعوراً ‬بالرحابة ‬والتحليق ‬بالخيال.

وعن ‬مواصفات ‬غرف ‬الأطفال ‬من ‬وجهة ‬نظر ‬مصممي ‬الديكور، ‬قالت: «إن غرفة ‬الطفل ‬يجب ‬أن ‬تكون ‬واحة ‬ألوان ‬محببة ‬ومستلزمات ‬تنمي ‬الحس ‬والذوق، ‬لكي ‬يجد ‬فيها ‬الأمان ‬والراحة ‬والإلهام، ‬من ‬خلال ‬محتوياتها ‬من ‬تحف ‬ورسوم ‬كرتونية ‬وأدوات ‬يمكن ‬أن ‬يمارس ‬فيها ‬أنشطة ‬وهوايات ‬مثل ‬الموسيقى ‬والرسم»، ‬موضحة «على الرغم من أنها أشياء ‬بسيطة ‬لكنها ‬تحدث ‬فرقاً ‬في ‬نفسيته ‬وسلوكه ‬وتحفزه ‬على ‬الإبداع، ‬وقد ‬تخلق ‬منه ‬رساماً ‬أو ‬عازفاً ‬أو ‬شاعراً، ‬كما ‬يمكنها ‬أن ‬تؤثث ‬وعيه ‬وتنمي ‬ذائقته ‬من ‬خلال ‬صور ‬ومناظر ‬وزوايا ‬نابضة ‬بالحياة ‬والهدوء ‬والانسجام». ولفتت‎ ‬مرشليان إلى ‬أن ‬اختيار ‬اللونين ‬البرتقالي ‬والزهري ‬يلائم ‬البنات، فيما ‬الأزرق ‬والأصفر ‬‬للأولاد ‬لما ‬لهما ‬من ‬إيحاءات ‬وانعكاسات ‬على ‬الأداء ‬الذهني ‬والحس ‬والمزاج، مؤكدة أهمية ‬‬الاستعانة ‬بذوق ‬الطفل ‬في ‬الألوان.

وشددت ‬على ‬ضرورة حضور ‬اللونين ‬الأحمر ‬والأصفر ‬اللذين ‬يسهمان ‬في ‬تعزيز ‬النشاط ‬والحيوية، ‬مع ‬انتقاء ‬اللون ‬الأخضر ‬الفاتح ‬المناسب ‬للجنسين، لإضافة ‬أدوات ‬تحرص ‬الأم ‬على ‬أن ‬تعلق ‬في ‬ذاكرة ‬الطفل ‬مثل ‬أدوات ‬العزف ‬أو ‬الرسم ‬وغيرها ‬من ‬الأنشطة ‬والهوايات ‬التي ‬تثير ‬اهتمامه، ل‬كونه ‬لون ‬شدد ‬الالتصاق ‬بالحواس ‬ويصعب ‬نسيانه، لافتة إلى أن ‬اللون ‬البنفسجي ‬الفاتح ينتج ‬الهدوء ‬والتأمل.

وأضافت: ‬هناك ‬بالمقابل ‬ألوان ‬تنفر ‬الأطفال مثل ‬الأحمر ‬الغامق ‬والرمادي ‬والأسود و‬ربما ‬تسبب ‬لهم ‬الكآبة ‬أو ‬تؤجج ‬بداخلهم ‬مشاعر ‬سلبية ‬تظهر ‬في ‬بعض ‬تصرفاتهم ‬سواء ‬بالميل ‬للفوضى ‬أو ‬العشوائية ‬أو ‬العنف ‬والعدوانية. وتنصح مرشليان بتجنب هذه ‬الألوان ‬‬في ‬غرفة ‬نوم الطفل، ‬خاصة ‬في ‬الجدران ‬أو ‬المساحات ‬التي ‬تشغل ‬حيزاً ‬كبيراً.