«سلطان بن زايد التراثي».. إطلالة بانورامية على الموروث الشعبي

أحمد السعداوي (أبوظبي)
نجح مهرجان «سلطان بن زايد التراثي» منذ انطلاقه في التاسع والعشرين من يناير الماضي، في سويحان بأبوظبي، في الكشف عن كثير من جوانب التراث الإماراتي، عبر أنشطة وورش عمل وحفلات فنية ومسابقات ثقافية نجحت في استقطاب الجمهور، الذي تعرف إلى أساليب الحياة القديمة، واطلع على نماذج من الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية، فقد مقدم لعشاق الأصالة وجبة تراثية عظيمة القيمة على مدار أيامه الأربعة عشر.
أهم المكونات
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ويلفت إلى أن النسخة الحالية من المهرجان، التي تختتم غداً، تميزت عن سابقاتها، بحجم السوق وزخم الفعاليات وإقامة خيمة كبيرة تختص بخدمة المشاركين في السوق الشعبي لتوفير أقصى درجات الراحة لهم، وتمكينهم من التواصل مع الزائرين.
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