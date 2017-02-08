مستهلكو القهوة أكثر بدانة من محبي الشاي

أبوظبي (الاتحاد)

يشير بحث جديد إلى أن محبي القهوة المحلاة بالحليب أو الكريمة، ينتهي بهم المطاف بوزن زائد أكثر من محبي الشاي أو القهوة السوداء.

وقارن باحثون من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين وجامعة كاليفورنيا، في سان دييغو، النظام الغذائي لنحو 19400 شخص من مستهلكي القهوة والشاي، ووجدوا أن الأشخاص يتجاهلون كمية السعرات الإضافية التي يضعونها في مشروباتهم، ولا يقللون أكلهم بسبب ذلك.

ووجد الباحثون، وفق موقع «cosmopolitan»، أن فنجان القهوة قد يكون قنبلة من السعرات الحرارية، إذ أن شخصين من أصل 3 يشربون القهوة بعد إضافة السكر أو الحليب أو مبيض القهوة «الكريمر» أو كلهم، في حين أن شخصاً واحداً من 3 أشخاص يشرب الشاي بعد إضافة السكر أو العسل أو الحليب أو أي نوع آخر من المبيضات.

ووجدت الدراسة أيضاً أن العادات الغذائية تصبح أسوأ لدى مستهلكي القهوة المحلاة بالحليب، والذين يميلون إلى استهلاك نحو 69 سعرة إضافية في اليوم الواحد أكثر ممن يشربون القهوة السوداء، في حين أن محبي الشاي المحلى أو المنكه بالحليب يستهلكون نحو 43 سعرة حرارية إضافية في اليوم، مقارنة بمحبي الشاي العادي.