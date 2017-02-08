خط اليد مؤشر على الصحة

ترجمة: عزة يوسف

كشف بحث جديد أنه يمكن تحديد ما إذا كان الشخص يعاني أمراضاً عضوية مثل الزهايمر والفصام وارتفاع ضغط الدم والشلل الرعاش وفقاً لطريقة كتابته.

ووجد البحث، الذي أجرته شركة «ناشونال بن» الأميركية للأدوات المكتبية الترويجية لرجال الأعمال، أن الحروف المائلة التي تُكتب في اتجاهات مختلفة في الجملة نفسها يمكن أن تكون مؤشراً على الفصام، في حين إن كانت الكتابة صغيرة والحروف متلاصقة جداً، يمكن أن يكون ذلك علامة محتملة على مرض الشلل الرعاش. كما أن التنويع ما بين الضغط الكبير والخفيف على القلم أثناء الكتابة يشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الباحثون، وفق موقع «Mirror»؛ أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض الزهايمر في كتابة اليد إذا كانت الكتابة غير متنظمة والحروف بها ارتجافات.

ويُطلق على دراسة الكتابة اليدوية «علم الجرافولوجي» ورغم وصف ذلك بالعلم الزائف، إلا أن المعهد البريطاني لخبراء الجرافولوجي يرى أنه تحليل لتعبير العقل الباطن في المخ.