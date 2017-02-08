صور توثق «حكمة المعمرين»

ترجمة: عزة يوسف

في كتاب بعنوان «لو عشت حتى بلغت المائة: حكمة المعمرين»، التقط المؤلف والمصور الأميركي بول موبلي صوراً للأميركيين الأكبر سناً مع حرصه على الاستماع إلى حكمتهم بالحياة.

وجاءت النتيجة على شكل مجموعة صور مذهلة لمعمرين تباينت نصائحهم في بعض الأمور وتشابهت في أخرى، مثل عدم التدخين، والحفاظ على نمط حياة صحي.

وقال موبلي، وفق خبر أورده موقع «metro»، إن الأشخاص في تلك السن لديهم الكثير ليقولوه، إذ إنهم مفعمون بخبرات وتجارب يريدون مشاركتها مع الآخرين، إن كانوا على استعداد للاستماع لهم.

وأوضح أن فكرة الكتاب جاءت عندما كان يعمل على سلسلة أخرى من الصور، ركزت على المزارعين الأميركيين، فاكتشف أشخاصاً تجاوزت أعمارهم المائة عام.

ووصف موبلي التجربة بأنها «مثل الحلم»، فرغم أنه قضى فترة طويلة في تصوير النجوم والمشاهير، فإن تصوير المعمرين كانت تجربة مختلفة ومتميزة.