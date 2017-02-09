أجمل ما قالوا في الفاتنة التي لم تخذل عشاقها أبداً!

ترجمة وإعداد د.محسن الرملي

هذه قائمة مختارات من أشهر وأبرز ما قيل في القراءة، قالها أناس من أزمنة وجنسيات مختلفة، جربوا القراءة ولم تخذلهم قط، فصنعت منهم أسماءً خالدة خدمت الإنسانية، وإذا كان القارئ لا يعرف بعضها، فهي فرصة أيضاً للتقصي عنهم ومعرفتهم. إنها أقوال حكيمة ومختصرة لمعاني يستحق كل منها أن يكون مقالاً كاملاً، لكنها هنا مكثفة وتناسب حال القارئ اليوم الذي يشكو شح الوقت، فتشحن فيه الهمة وتجددها كيلا ينسى جوهرية فعل القراءة في صنع إنسانية الإنسان، علها تكون بمثابة مفاتيح لعوالم القراءة الأرحب، فالقراءة مفتاح العالم، كما يقول ألبرتو مانغويل، ونأمل أن يشعر قارئها برغبة شديدة وجميلة لتناول أقرب كتاب إليه حال الانتهاء منها. أغلب هذه الأقوال تُرجمت إلى أغلب لغات العالم ونحن هنا نقدمها إلى القارئ العربي نقلاً عن الإسبانية:

معرفة القراءة، هي أفضل شيء حدث لي في هذه الحياة.

ماريو فارغاس يوسا

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عندما تتعلم القراءة سوف تكون حراً إلى الأبد.