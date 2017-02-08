بابا عزيز.. الأمير يتأمّل ذاته

كتابة - الهادي خليل ترجمها بتصرّف - أحمد حميدة

يمثّل شريط «بابا عزيز، أو الأمير الذي كان يتأمّل ذاته» للمخرج التّونسيّ النّاصر خمير، خاتمة ثلاثيّة سينمائيّة لافتة، ومحطّة إبداعيّة فارقة في مسيرة السّينما التّونسيّة، بل العربيّة. وقد جاء عمل خمير في هذه الثّلاثيّة المسكونة بالهواجس نفسها، على درجة عالية من التّمام والإجادة في البناء والتّشكيل، جعلت الأشرطة الطّويلة الثلاثة لهذه الثّلاثيّة، تشكّل في النّهاية، من حيث ائتلافها وتناغمها، وحدة عضويّة تتتابع وتتداخل فيها جميع عناصر ومكوّنات هذا العمل السّينمائي السّاحر. فإن كانت هذه الثّلاثيّة - على حدّ قول المخرج - قد خُتمت بشريط «بابا عزيز»، أما كان الوقت قد أزف حينها للتّفكير في شيء ما آخر؟

اعتبر النّاصر خمير أنّ الحاليّ يكمن دائما في اللاّحاليّ ذاته، وأن الممارسة التّشكيليّة لا معنى لها دون تأمّل. فهل كان لتغيير وجهة العمل في هذه الحالة معنى يرتجى، حتّى وإن كان هذا التّغيير هو في آنٍ، مرغوبا ومثيرا للمخاوف؟ ثمّ إنّ النّاصر خمير حين كان يحتفر بشغف عنيد نفْسَ الأخدود الأنثروبولجيّ والثّقافيّ في هذه الثّلاثيّة، ألم يكن ذلك ليعرّضه لخطر المعاودة والتّكرار، ويدفع به إلى طريق مسدود؟ غير أنّ ذلك الذي كان يحتفر تلك الأرض، مطمئنّا إلى مهارته ومعرفته الفنيّة، سوف يكون مفتونا بالمومياءات التي كان يأمل في نبشها بأكاليلها وأكفانها. وينبغي لنا حقيقةً أن نتأمّل التّماثيل العملاقة التي قام النّاصر خمير بنحتها أمام بيته على شاطئ قربة، والتي عُرضت بعد ذلك في قصر خزندار بتونس، كي ندرك العشق الذي يكنّه مبدع «الهائمون في الصّحراء» لعالم الأموات المنسيّ.

نصٌّ آبق

يمنحك شريط بابا عزيز فرصة للدّوران والتّحليق عاليا، إذ هو يحتكم لنصّ آبق.. حمّال أوجه، يرفعك على جناح الرّؤيا إلى الآفاق القصيّة للتجلّي، ويجعلك ترسو على ذرى علامات استفهام.. لا تلامس اليوميّ المألوف بقدر ما تحيل على الحقائق السريّة والألغاز الكونيّة. والمُشاهد، مهما كانت جنسيّته، سوف يجد نفسه في هذا العمل مَلقيًّا لا محالة في غيابة بئر سحيقة.. هي بئر الحقيقة، فتولّد لديه تلك البئر الإحساس بضآلة وجوده في رحاب هذا الكون، وبأنّه لا يعدو كونه نجمة شاردة في عمق السّماء أو ذرّة رمل في فلاة، لا تعرف السّكون ولا الأناة. ويقبل علينا أبطال الشّريط، بابا عزيز وعُشتار، كالفراشات، تطوّف في الصّحراء ولا يعتريها الإعياء، لأنّ من تشوّف لمنازل العشق وتذوّق نعمة السّكينة واستدلّ بمشكاة البصيرة، لن تعمى عليه السّبيل ولن يطاله الإجهاد والعناء. دروايش.. غزالة.. محبّ عاشق.. فراشات.... جميعها تتناثر كالشّهب في صحراء تيهاء، لم تكن حيّزا مكانيّا، بقدر ما كانت أفقا زمانيّا، افتتحه خمير بالجُحْر واختتمه بالقبر، وما بين هذا وذاك، كان الجميع يتشوّف إلى حقيقة كينونته، أي إلى زمن الوصل.. إلى تلك الحقيقة الإكسيريّة التي تعود بالكائن إلى حيث كان قبل أن يكون.

ثمّ إنّ النّاصر خمير ليس بغريب عن عالم الكتابة، إذ بعد إخراجه شريطه الأوّل «حكاية أرض اللّه الطيّب» سنة 1972 كتب روايتين: «الغولة» التي صدرت في منتصف السّبعينات، و«ألف ليلة وليلة» التي نشرت في الثّمانينات، وقد ترجمت الرّوايتان عن مدى مهارة الرّجل في القصّ وحذقه لصياغة الخرافات، وتلك خبرة سوف تغذّي نَفَسَهُ الإبداعي عند إنجازه لثلاثيّته، فيما ساهمت معرفته بفنون الرّسم والنّحت والتّخطيط في تحويل المشاهد في الأفلام الثّلاثة إلى لوحات فنيّة بديعة، غاية في الرّشاقة والأناقة والإبهار.