فيتنام.. عبرتُ الجسد لأصل إلى هنا

آمنة باروت

ها هي «هانوي» تمد يدها، نلتقي للمرة الأولى، فأشعر بطراوة اللقاء وغرابته في الوقت ذاته. على أطرافها الليل المحترس، الشعب، المسافرون، السياح، المستقرون، الغرباء مثلي أينما حلّوا.

همستُ لنفسي عند حلول الطائرة: لمَ هنا؟ هل ما يقال صحيح عن ثورية الشعب والأرض والبلد؟ عن نضالهم المستميت؟ عن الاستعمارات العسكرية التي لم تأخذ هدنة بين أحدها والآخر؟ ولم يفسحوا لها أيَّ نَفَس. أخطو إلى خارج المطار وأُلقي نظرة على كل ما حولي. الحركات البسيطة والمبهمة، الحياة التي تدفع الناس إلى المضي قدماً دون الالتفات إلى الألم والحزن، يدورون حول أنفسهم، يغنون، تتلاقى أعينهم مع دقات الروتين الذي يعيشونه، يلتف بعضهم حول بعض دون انتباه، يطلقون غناءً لا يشبه سواه.

أغوص في السيارة ونظراتهم المستغربة وجودنا ووجوهنا تلاحقنا، الإعجاب الجهري لأعيننا، لوننا، استدارة وجهنا! التصريحات العلنية، اللكزات المضحكة والعفوية، الحب واللطف البادي على لمسة أياديهم، التماس الجواب بعد ذكر أسمائنا، أسماء دولنا، مدننا وسرعة الرد: «أوه عرب!».

حماس اليوم الأول ويدي التي تسجل كل ما هو مهم، بعدها تهاون قلمي ورغبة جسدي بالسير على سجيته دون تسييره. خوف الليلة الأولى وخواء روحي. شرودي وهيئتي المائلة إلى الصمت ولساني المنفلت بالأحاديث التي تناقض هذه الشفاه المطبقة.

وفي الوقت الذي كنت أتفادى فيه هذا النوع من الاختلاط، وجدتني أندمج، وأهذي، أميل على شوارعهم، شجرهم، اخضرارهم المشع، هيئتهم البريئة، بطاقاتهم البريدية ونور وجوه أطفالهم، انكماش الصغيرة بين حضن والدتها وظهر أبيها على الدراجة المسرعة في السابعة صباحاً! وأخرى بسحر جمالها وأناقة جسدها، وانسدال فستانها القصير عليها، شعرها المتطاير في الهواء، ودراجتها البالية... تقف أمام مرآتها الصغيرة فتعدِّل من هيئتها وتضم خصلة مائلة خلف أذنها فتلحق رفاقها إلى العمل بجد!